Пользователи соцсети потребовали назвать причастных к разрушению башен в Ингушетии

05 января 2020, 05:24

Гневные комментарии под видео о задержанных мужчинах, которые причастны к разрушению древних башен в Ингушетии, оставили пользователи YouTube. Они призвали назвать их фамилии, а также обнародовать данные тех, кто покупал камни из башен.

Как писал "Кавказский узел", 5 января занимающий должность главы совета тейпов ингушского народа Мурад Даскиев заявил, что люди, причастные к разрушению древних башен в селе Бейни, задержаны. По его словам, они перевозили арочные перекрытия в Чечню. Видео с обращением Даскиева к членам совета было опубликовано на канале совета в YouTube 4 декабря. При этом он на русском отметил, что не хочет называть фамилии задержанных.

Работники музея-заповедника в Ингушетии обратились в полицию с просьбой найти людей, разрушающих исторические башни в селе Бейни. Глава Джейрахского района 15 декабря обратился к жителям и гостям района с просьбой сообщить, если они что-то знают об этом инциденте.

Видео длительностью 3 минуты 43 секунды с обращением Мурада Даскиева к членам Совета тейпов ингушского народа, опубликованное 4 января на канале совета в YouTube, по данным на 05.24 мск сегодня, 5 января набрало 1752 просмотра и 243 комментария. Многие пользователи призвали назвать фамилии задержанных, а также привлечь к ответственности покупателей камней.

"Пока не назовете покупателей и продавцов, это все останется только словами. Надо назвать всех поименно", - написал Пяшхо 095.

"Если это не провокация, тогда называйте покупателей и продавцов с доками", - отметил Grand Ours.

"Озвучьте все фамилии, народ должен знать своих героев", - отметил Gut Mann.

"Срочно надо узнать, кому они продали, и заставить вернуть каждый камень как хотят, камни с петроглифами и родовыми тамгами", - считает Nart Arstho.

"Назовите имена покупателей и тех, кто совершил вандализм и при этом заработал. Не надо скрывать имена преступников, даже если это мой брат", - отметил Ахмед Г1алг1а.

"Огласка фамилий - это часть наказания, которого они заслужили, поэтому для начала необходимо обязательно озвучить их фамилии, имена и отчества. Пусть это будет также назиданием для склонных к торговле родиной и всенародными ценностями", - написал Аманджон Аманджонов.

Некоторые пользователи усомнились, что камни вывозились в Чечню.

"Зачем им нужны наши камни, у них же их валом там. Или вы сами сделали такие выводы на фоне слухов типа чеченцы воруют нашу историю. Перед тем, как делать такие заявления, нужно точно, на сто процентов владеть информацией", - отметил Evloev Asxab.

"Чеченцам своих камней девать некуда, башни стоят по всем ущельям и горным районам", - написал Anzor tat Ibragimov.

Сообщение о том, что в Ингушетии на днях выбили арочные камни в шести башнях в селе Бейни, поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "Несколько дней назад были разобраны арки для вывоза. Башни держатся именно на угловых и арочных камнях. Складывается опасная ситуация для башен", - написал 15 декабря автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Отметим также, что ингушские историки призывали власти защитить древние башни от вандализма, отметив, что случай в Бейни далеко не первый.