31 декабря 2019, 23:31

Обнародовал общественно значимую информацию, опубликовав большую статью о гражданской активистке из Ленингори Тамаре Меаракишвили

Деятельность в 2018 году

В декабре 2018 года опубликовал большую статью о гражданской активистке из Ленингори (Южная Осетия) Тамаре Меаракишвили, борющейся уже 10 лет за права односельчан с местной администрацией и местным отделением партии «Единая Осетия» .

В статье журналист очень подробно рассказал о деятельности Тамары, о ее уголовном преследовании и премии посольств Нидерландов и Франции в Грузии в сфере защиты прав человека.

Это был не первый и не последний материал Гутемухова о Меаракишвили, полностью оправданной в 2019 году Цхинвальским городским судом, он следил за ее деятельностью, как минимум, с 2009 года и продолжает следить до сих пор.

Биография

Родился 30 марта 1966 года.

В 1983 году окончил 9-ю среднюю школу города Черкесска.

Профессиональная и общественная деятельность

Работал журналистом для разных изданий («Регнум», «Коммерсант»). 10 лет сотрудничает с изданием «Эхо Кавказа» (основная тема - Южная Осетия), выступает независимым экспертом для многих российских СМИ.

В мае 2006 года в Черкесске во дворе своего дома неизвестными был избит отец журналиста Мухамед Гукемухов. Сам Мурат Гукемухов считает, что нападение было организовано на него, но нападавшие в темноте перепутали его с отцом.

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