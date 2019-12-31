Защита Рагимова заявила о нарушении его прав в азербайджанской колонии

31 декабря 2019, 20:11

Главный редактор сайта Reallıq.info Икрам Рагимов считает неправомерным перевод его в другую колонию и в знак протеста проводит голодовку. Права журналиста нарушены по целому ряду статей Европейской конвенции, и защита готовит жалобу в ЕСПЧ, сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня суд в Баку признал главного редактора сайта Realliq.info Икрама Рагимова виновным в вымогательстве и приговорил его к 5,5 года заключения. 7 августа Рагимов объявил голодовку, требуя объективного рассмотрения апелляции. 4 сентября его брат сообщил, что на 29-й день голодовки у Рагимова начали отказывать почки. В Пенитенциарной службе отрицали угрозу его жизни. 5 сентября Рагимов прекратил акцию. 18 сентября Бакинский апелляционный суд сократил срок наказания журналиста до трех лет лишения свободы. Верховный суд 18 декабря оставил в силе это решение. Рагимов проводит сухую голодовку в связи с тем, что на него в колонии оказывают давление, сообщили 30 декабря родственники журналиста.

По официальной версии, дело против Икрама Рагимова было возбуждено в связи с неоднократным вымогательством путем шантажа. Журналист связал преследование с публикацией открытого письма с критикой в адрес Али Гасанова, бывшего помощником президента по общественно-политическим вопросам. "Союз за свободу политзаключенных Азербайджана" 6 ноября включил Икрама Рагимова в обновленный список политзаключенных. В сентябре преследование Рагимова осудила международная правозащитная организация Freedom House.

Как рассказал брат журналиста Мубариз Рагимов, он встретился с ним в колонии 30 декабря во второй половине дня.

"Икрам рассказал, что, в связи с рассмотрением его кассационной жалобы в Верховном суде 18 декабря, он три недели назад был переведен в СИЗО-1. 28 декабря его вывезли из СИЗО обратно в колонию номер 6. Но руководство колонии не приняло его. Икрам считает, что причиной тому являются его протесты в колонии номер 6 против беззакония, нарушения прав заключенных. По словам Икрама, его незаконно привезли в колонию номер 10", - сообщил Мубариз Рагимов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, сразу после прибытия, журналиста под предлогом "карантина" заключили в штрафную камеру.

"В знак протеста Икрам объявил сухую голодовку в тот же день, 28 декабря. На Икрама там оказывается давление. Но он не стал мне в деталях рассказывать. Я младший брат в семье, и Икрам, видимо, не хотел, чтобы, я сильно переживал, узнав подробности. Но заключение в карцер - уже давление. Из-за сухой голодовки Икрам сильно осунулся. Был вялым, бледным. По крайней мере, по сравнению с 18 декабря, когда он был в Верховном суде, визуально он заметно потерял в весе. От слабости его голос едва был слышен. Икрам сказал, что голодает в знак протеста против его перевода в другую колонию, и требует разъяснения причин перевода и прекращения уголовного преследования. Он намерен до конца голодать. Я от имени нашей всей семьи попросил его хотя бы прекратить сухую голодовку и принимать воду. Он согласился", - сказал Мубариз Рагимов.

Адвокат Икрама Рагимова Эльчин Садыгов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что после решения Верховного суда, защита уже получила на руки текст вердикта и приступила к подготовке заявления в ЕСПЧ. Он отметил, что права журналиста нарушены по целому ряду статей, в том числе по ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 5 (право на справедливое судебное разбирательство) и 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции прав и свобод человека.

Адвокат отметил, что о узнал голодовке журналиста от его родных. Однако, в связи с занятостью на судебных процессах по делам других заключенных, посетить Икрама Рагимова пока не смог, и такая возможность появится лишь по завершении праздничных нерабочих дней, сказал Садыгов.

По случаю отмечаемого 31 декабря Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, а также в связи с переносом последних выходных 2019 года (28-29 декабря) на первые рабочие дни Нового года (3-4 января), нерабочими объявлены дни с 31 декабря по 6 января. Представители Пенитенциарной службы в связи с этим оказались недоступны для комментариев.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов, который сам в прошлом отбывал тюремное наказание, отметил, что для перевода заключенного из одной колонии в другую должно быть обоснованное решение Пенитенциарной службы.

"Должно приниматься официальное решение, которое вручается заключенному. В нем объясняются причины. Как правило, заключенного переводят в другую колонию за нарушения. Для осужденного всегда нежелателен перевод в другую колонию. Потому что он уже обживается в одном месте, создает для себя определенный круг друзей, единомышленников. В новой колонии весь этот процесс надо проходить по-новому. С другой стороны, для журналистов, активистов, политиков всегда таится угроза заключения в другой колонии вместе с рецидивистами", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Он также указал на неправомерность заключения в другой колонии на "каратин". "Вообще понятие "карантин" - атавизм, оставшийся с советского времени. В первый раз по прибытии в колонию его по закону на пять-шесть часов могут заключить в одиночную камеру для разъяснения прав и обязанностей. Но на практике это продолжается в течение двух недель, когда заключенный фактически содержится в условиях карцера", - заявил Гасанов.

По его словам, колонии номер 6 и 10 - общего режима. Обе колонии находятся на окраинах Баку недалеко друг от друга. "Условия и режим схожие. Но перевод в новую колонию, помимо дискомфорта, связанного с привыканием к новой среде, может таить угрозу заключения в барак, где содержатся осужденные за криминальные преступления", - сказал правозащитник.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа опубликованы размещены на "Кавказском узле" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" разместил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".