Правозащитники призвали восстановить права азербайджанского адвоката Гумбатовой

31 декабря 2019, 19:02

Институт прав человека Международной ассоциации адвокатов (IBAHRI) осудил отстранение от работы известного азербайджанского защитника Шахлы Гумбатовой. IBAHRI в совместной петиции с четырьмя международными правозащитными структурами призвал Коллегию адвокатов Азербайджана восстановить в правах Гумбатову.

Как писал "Кавказский узел", Президиум Коллегии адвокатов Азербайджана принял решение о приостановлении полномочий Шахлы Гумбатовой 28 ноября. Она назвала это решение суровым и несправедливым. Активисты предположили, что Гумбатову хотят отстранить от защиты прав людей, преследуемых по политическим мотивам. Правозащитники осудили давление на адвокатов в Азербайджане.

IBAHRI инициировал совместное обращение с четырьмя международными правозащитными организациями Civil Rights Defenders (Защита гражданских прав), Freedom House, the International Partnership for Human Rights (Международное партнерство во имя прав человека) и Lawyers for Lawyers (Адвокаты во имя адвокатов) в президиум Коллегии адвокатов Азербайджана (КАА). В обращении говорится о "несоразмерных дисциплинарных мерах, принятых в отношении азербайджанского адвоката по правам человека Шахлы Гумбатовой".

В петиции содержится призыв к КАА восстановить лицензию Гумбатовой и других адвокатов-правозащитников, которые были отстранены "на произвольных основаниях".

Как считают авторы обращения, отстранение Гумбатовой является еще одним свидетельством того, что Президиум КАА "систематически подрывает адвокатскую деятельность в Азербайджане" и лишает граждан страны возможности иметь доступ к средствам юридической защиты в случае нарушения их прав.

Президиум КАА принял решение приостановить деятельность Гумбатовой на основании жалобы бывшего клиента и предполагаемой неуплаты членских взносов в Коллегию адвокатов. Гумбатова призналась, что случайно задержала уплату членских взносов, но она отвергает остальные обвинения, напомнили правозащитники.

"Решение приостановить действие ее лицензии и добиться ее освобождения от должности является однозначно несоразмерным наказанием", - говорится в обращении, опубликованном 30 декабря на сайте IBAHRI.

Авторы рассматривают дело Гумбатовой как часть "беспощадного преследования независимых адвокатов в Азербайджане". "В последние годы все большее число независимых адвокатов подвергались преследованиям и увольнениям в отместку за их работу по громким и политически чувствительным делам, особенно касающимся нарушений прав человека", - говорится в обращении.

Гумбатова защищала многочисленных известных азербайджанских политзаключенных и в настоящее время представляет нескольких обвиняемых по "Гянджинскому делу". Сообщения ее клиентов о жестоких пытках, принудительных признаниях и сфабрикованных доказательствах привлекли широкое внимание, отмечают правозащитники.

В Гяндже в июле 2018 года после нападения на главу администрации Эльмара Велиева и задержания подозреваемого около 200 человек вышли на акцию и потребовали расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. При разгоне митинга погибли двое полицейских. По делу о беспорядках были осуждены около 60 человек. Один из них скончался в больнице. Правозащитники связали его гибель с пытками. Части осужденных было смягчено наказание.

Ранее, в этом году КАА угрожала Гумбатовой дисциплинарным разбирательством в связи с тем, что азербайджанская пенитенциарная служба подала жалобу на нее за "распространение ложной информации". Это произошло после того, как в январе 2019 года Гумбатова публично заявила о голодовке и плохом состоянии здоровья ее клиента, блогера Мехмана Гусейнова, который находился тогда в заключении. Пенитенциарная служба также регулярно отказывала Гумбатовой в доступе к ее заключенным клиентам. "Несмотря на то, что никаких дисциплинарных мер в отношении Гумбатовой тогда принято не было, такие действия свидетельствуют о карательной политике властей и коллегии адвокатов в отношении защитников, которые осуществляют свое право на свободу выражения мнений", - сказано в заявлении правозащитников.

Авторы обращения отмечают, что решение приостановить действие лицензии Гумбатовой и добиться ее увольнения означает, что она больше не сможет выполнять свою работу в качестве защитника. В соответствии с рядом поправок, внесенных в законодательство Азербайджана, которые вступили в силу в январе 2018 года, лицам, не являющимся членами коллегии адвокатов, не разрешается выходить на судебные процессы.

КАА в настоящее время насчитывает около 1600 членов, однако это очень мало в контексте численности населения почти в 10 миллионов человек, считают правозащитники.

"Большинство адвокатов не хотят заниматься правами человека или другими политически чувствительными делами. Коллегия адвокатов известна тем, что возбуждает дисциплинарное производство в отношении своих членов, которые защищают клиентов в подобных случаях или высказываются о нарушениях прав своих клиентов в местах лишения свободы. Дисциплинарный процесс, по-видимому, используется как средство преследования адвокатов, и многие недавние дисциплинарные дела против адвокатов-правозащитников, в том числе Ирады Джавадовой, Ялчина Иманова, Алаифа Гасанова и Халида Багирова, вызывают серьезную обеспокоенность по поводу отсутствия независимости КАА и неуместном влиянии государства в ее деятельность", - заявляют авторы обращения.

По их мнению, "каждое новое увольнение, отстранение или выговор служат предупреждением для любого члена коллегии адвокатов, занимающегося правозащитной работой". "В то же время, процесс вступления в КАА новых членов позволяет принимать произвольные решения при проверке кандидатов, что препятствует прохождению в коллегию высококвалифицированных независимых юристов, особенно тех, кто занимается вопросами прав человека", - сказано в заявлении правозащитников.

В июне 2018 года президиум коллегии адвокатов Азербайджана решил через суд добиваться прекращения полномочий адвоката Ирады Джавадовой. Она назвала решение необоснованным, а правозащитники усмотрели за этим попытку властей избавиться от неугодного адвоката. В ноябре 2017 года были прекращены полномочия Ялчина Иманова. Сам он отверг претензии о нарушении им закона и адвокатской этики. Комиссар Совета Европы предположил, что это решение коллегии адвокатов стало местью за огласку информации о нарушениях прав человека. Решение о приостановлении полномочий Халида Багирова было принято 10 декабря 2014 года. Сам юрист назвал его предвзятым и преследующим цели наказать его за профессиональную деятельность. Комиссар СЕ заявил о политическом контексте дела Багирова.

Подписавшие петицию организации призывают КАА восстановить лицензию Гумбатовой и других адвокатов-правозащитников, которых отстранили от работы "по произвольным причинам", и "защищать, а не подрывать независимость адвокатуры в Азербайджане". "Мы также призываем правительство Азербайджана соблюдать международные стандарты защиты адвокатуры, содержащиеся, в том числе в Международном пакте о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о правах человека и Основных принципах ООН о роли адвокатов", - сказано в обращении.

Получить комментарии в КАА не удалось.

Председатель Института свободы и безопасности репортеров, блогер Мехман Гусейнов также считает необоснованным отстранение Гумбатовой от адвокатуры.

"Если бы не Шахла Гумбатова, наверное, мир не узнал бы своевременно о моей сухой голодовке. Несмотря на давление и угрозы, она смело информировала общество о моей акции. Ее непреклонность давала мне силы продолжать акцию в течение почти месяца, но уже с приемом жидкости. Таких адвокатов, как Гумбатова, в Азербайджане осталось немного. Отстранение ее от адвокатуры означает сужение возможностей граждан Азербайджана иметь доступ к качественной, профессиональной защите до минимума. Международное сообщество не должно допустить отстранения Гумбатовой от работы", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Координатор Комитета против репрессий и пыток Намизад Сафаров также считает необоснованным отстранение адвокатов за выполнение профессиональных обязанностей.

"Предание огласке фактов пыток над заключенными - это долг адвоката. Нельзя наказывать их за это. Однако адвокаты Ялчин Иманов, Алаиф Гасанов и теперь Шахла Гумбатова становятся жертвами своей профессиональной деятельности. Те объяснения, которые предоставлены КАА для увольнения Гумбатовой, не убедительны. Истинной причиной очевидно стала ее активная защита фигурантов "Гянджинского дела", предание огласке фактов пыток над ними", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Член Координационного центра семей политзаключенных, писательница Зумруд Ягмур указала на опасную тенденцию против адвокатов.

"Если раньше адвокатов просто отстраняли от работы, то теперь, в случае с Шахлой Гумбатовой на нее хотят еще и завести уголовное дело. Это плохой тренд. Обществу дают знать, что мы не только можем отстранить адвокатов, но и привлечь их к уголовной ответственности. Это имеет целью запугать общество и всех несогласных", - сказала Ягмур корреспонденту "Кавказского узла".

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана 17 декабря начало расследование в отношении адвоката Шахлы Гумбатовой. Инициатором расследования выступил президиум Коллегии адвокатов Азербайджана, ранее приостановивший полномочия Гумбатовой. Адвокат считает расследование против нее необоснованным.

Сама Гумбатова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее лишь однажды вызывали в прокуратуру. Что касается исключения ее из адвокатуры, то она, как только суд начнет разбирательство против нее по иску КАА, подаст встречный иск.

