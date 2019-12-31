31 декабря 2019, 15:47

Абдулмумин Гаджиев оставлен под стражей на два месяца

Суд отказался перевести под домашний арест журналиста дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева и продлил ему срок содержания под стражей до 13 марта 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", Абдулмумин Гаджиев с июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Правозащитники назвали его дело угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.

Вместе с Гаджиевым по делу о финансировании терроризма проходят уроженец Карачаево-Черкесии Кемал Тамбиев и глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов. По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Абу Умар Саситлинский в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что никак не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и даже не знаком с ними.

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия, оставив сегодня Абдулмумина Гаджиева под стражей до 13 марта 2020 года. Защита просила о домашнем аресте. По мнению суда, в случае изменения меры пресечения Гаджиев может скрыться от следствия, а также уничтожить доказательства и иным путем повлиять на ход уголовного дела. Судья также отметил необходимость проведения следственных действий, перечисленных в ходатайстве следователя.

Адвокат Арсен Шабанов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что постановление суда будет обжаловано. "Решение суда необоснованно и подлежит отмене", - сказал Шабанов. Другой адвокат, Ахмед Ахмедов, отметил, что решение суда было ожидаемым. "Суд не принимает во внимание разумные доводы стороны защиты. Они не опровергаются, но в итоге выносится решение в пользу стороны обвинения", - заявил Ахмедов.

Коллеги и друзья редактора отдела религии газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в Махачкале. Эти акции призваны напомнить жителям Дагестана о "беспределе силовых структур", считают коллеги журналиста. Пикеты 23 декабря коллеги Гаджиеваприурочили к визитув Дагестан главы Следкома России Александра Бастрыкина. Еще один пикет прошел 31 декабря.

В суде пояснили, что ранее арест журналисту был продлен до 13 января 2020 года, но в связи с праздничными выходным днями ходатайство следствия о продлении ареста было рассмотрено судом сегодня, передал ТАСС.

Подробнее об уголовном преследовании журналиста рассказывается в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Жена Гаджиева отказалась давать показания против супруга", "Абдулмумин Гаджиев заявил о давлении силовиков на суд", "Адвокат Гаджиева указал на нарушения при обыске в редакции "Черновика".

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