ДТП в Ростове-на-Дону 30.12.2019. Фото: Мой Ростов-на-Дону / Vk.com

30 декабря 2019, 08:13

Семь человек стали жертвами ДТП в Ростове-на-Дону

Два человека погибли, еще пятеро, в том числе два пешехода, доставлены в больницу после столкновения трех автомобилей в Ростове-на-Дону.

Авария произошла в ночь на 30 декабря в Первомайском районе.

По предварительным данным, на улице Российской столкнулись машины легковые Mitsubishi с ВАЗ. Отечественный автомобиль, в свою очередь, отлетел в Nissan, который от удара не справился с управлением и сбил двоих мужчин-пешеходов, приводит сегодня сообщение пресс-службы Главного управления МВД по Ростовской области ТАСС.

Водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте, еще пять человек были доставлены в больницу с травмами, отмечается в сообщении.

На сайте Главного управления МВД по Ростовской области информации об аварии по состоянию на 8.00 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что сотрудник Азовского отдела полиции сбил человека в Ростовской области и скрылся с места ДТП. Следы аварии нашли 3 ноября, а самого погибшего - спустя еще два дня. Дело расследуется по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, полицейского арестовали. После инцидента его уволили из органов МВД.

Примечание:

"Ростовские полицейские начали поиски сбежавшего после ДТП водителя автобуса", "Обвинение запросило 3 года для полицейского по делу о гибели ребенка в Адлере", "Полицейский отправлен в колонию за инсценировки ДТП в Волгограде".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

30 декабря 2019, 09:04

30 декабря 2019, 07:37

30 декабря 2019, 06:37

30 декабря 2019, 05:37

30 декабря 2019, 04:38

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи