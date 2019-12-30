Семь человек стали жертвами ДТП в Ростове-на-Дону

30 декабря 2019, 08:13

Два человека погибли, еще пятеро, в том числе два пешехода, доставлены в больницу после столкновения трех автомобилей в Ростове-на-Дону.

Авария произошла в ночь на 30 декабря в Первомайском районе.

По предварительным данным, на улице Российской столкнулись машины легковые Mitsubishi с ВАЗ. Отечественный автомобиль, в свою очередь, отлетел в Nissan, который от удара не справился с управлением и сбил двоих мужчин-пешеходов, приводит сегодня сообщение пресс-службы Главного управления МВД по Ростовской области ТАСС.

Водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте, еще пять человек были доставлены в больницу с травмами, отмечается в сообщении.

На сайте Главного управления МВД по Ростовской области информации об аварии по состоянию на 8.00 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что сотрудник Азовского отдела полиции сбил человека в Ростовской области и скрылся с места ДТП. Следы аварии нашли 3 ноября, а самого погибшего - спустя еще два дня. Дело расследуется по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, полицейского арестовали. После инцидента его уволили из органов МВД.