Арестован уволенный после ДТП с гибелью человека полицейский из Азова

08 ноября 2019, 12:18

Азовский полицейский испугался, что сбитый им на трассе человек умер в машине по пути в больницу и оставил потерпевшего в лесопосадке, утверждает следствие. Уволенный из МВД после инцидента силовик арестован.

Как писал "Кавказский узел", сотрудник Азовского отдела полиции сбил человека в Ростовской области и скрылся с места ДТП. Следы аварии нашли 3 ноября, а самого погибшего - спустя еще два дня. Дело расследуется по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, полицейский уволен из органов МВД по отрицательным мотивам.

Суд арестовал уволенного после ДТП в Азовском районе полицейского, говорилось в сообщении ростовского управления СКР 7 ноября. С требованием заключения силовика под стражу ходатайствовало следствие.

По версии следствия, 2 ноября примерно в 23.30 мск подозреваемый полицейский выехал из Азова в Ростов-на-Дону на автомобиле Mercedes-Benz, но во время движения по трассе почувствовал удар, остановил автомобиль и увидел лежащего без сознания мужчину. Чтобы отвезти сбитого мужчину в больницу, полицейский перенес его на заднее сидение машины, однако в пути понял, что потерпевший скончался, сообщают следователи.

"Испугавшись, [силовики] отвез тело потерпевшего в лесопосадку", - говорилось в сообщении Следкома. Версия следствия основана на показаниях подозреваемого силовика. По уголовному делу назначено несколько экспертиз, информирует ведомство.

Максимальная санкция по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" предусматривает 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Погибшим в ДТП оказался житель Ростова-на-Дону, который после вечеринки ночью 2 ноября отправился пешком из Азова в сторону Батайска и пропал, ссылаясь на слова друга погибшего, сообщил 6 ноября телеканал "Дон-ТР" на своем сайте.

"Сотрудник полиции самостоятельно показал место, куда он спрятал тело потерпевшего", - сообщил руководитель азовского следственного отдела Алексей Климов. По данным телеканала, тормозной путь автомобиля силовика составил 43 метра, кроме того полицейский двигался с превышением скорости и по обочине.

Поисками пропавшего жителя Ростова-на-Дону занимались его родственники и друзья, к которым они подключили камеры наблюдения на АЗС на трассе, а также соцсети, сообщает сегодня "Новая газета".