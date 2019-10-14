14 октября 2019, 22:37
Ростовские полицейские начали поиски сбежавшего после ДТП водителя автобуса
Водитель автобуса после ДТП с двумя пострадавшими на остановке в Ростове-на-Дону скрылся с места аварии, его ищут сотрудники полиции, сообщили в МВД.
Как писал "Кавказский узел", водитель пассажирского автобуса въехал сегодня в остановку с людьми в Ростове-на-Дону, пострадали двое тринадцатилетних детей.
Водитель скрылся с места ДТП, полиция устанавливает его местонахождение, пишет со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Ростовской области ТАСС.
Источник в медицинских кругах региона уточнил, что пострадавшие - учащиеся седьмого класса одной из гимназий города. "Пострадали два мальчика 2006 года рождения. Один доставлен в городскую больницу №20 с открытым переломом бедра, второй - в детскую областную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и резаной раной руки", - цитирует источник "Интерфакс".
"Авария с 13 жертвами в Ростовской области обернулась уголовным делом", "15 человек пострадали при ДТП с автобусом в Ростовской области", "Резонанс в соцсетях вызвало ДТП с автобусом на пешеходной зоне в Ростове-на-Дону".
14 октября 2019, 23:37
-
Пользователи соцсети призвали власти обезопасить аварийный перекресток в Нальчике
Один человек погиб и не менее трех пострадали в автомобильной аварии с участием пассажирского микроавтобуса в Нальчике. ДТП произошло на аварийном перекрестке, где нужен светофор, заявили пользователи Instagram.
14 октября 2019, 23:14
-
Махачкалинцы поддержали коллег Гаджиева участием в пикете
Жители Махачкалы вышли на пикет с требованием освободить журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, мотивируя свое участие в акции чувством справедливости. Коллеги Гаджиева отметили поддержку земляков при организации акций.
14 октября 2019, 22:17
-
1
Аналитики объяснили появление информации о заговоре против Кадырова
Информация об отравлении Рамзана Кадырова заговорщиками из числа его приближенных не вызывает доверия, но она не могла появиться в крупных Telegram-каналах случайно. Такой "вброс" может быть элементом пиара Кадырова, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.
14 октября 2019, 21:50
-
Конституционный суд Армении отказал в требовании об отставке Товмасяна
Конституционный суд отказался рассматривать обращение депутатов Национального собрания Армении с требованием прекратить полномочия главы КС Грайра Товмасяна.
14 октября 2019, 21:46
-
Активисты раскритиковали чиновников Махачкалы за молчаливый ремонт площади
Представители движения "Город наш" высказались против благоустройства Махачкалы, которое предполагает уничтожение деревьев, а также раскритиковали мэрию за отсутствие реакции на предложения по ремонту центральной площади. Информация о вырубке деревьев в ходе реконструкции площади не соответствует действительности, проектом предусмотрено ее озеленение, сообщили в администрации Махачкалы.
-
14 октября 2019, 23:14
Махачкалинцы поддержали коллег Гаджиева участием в пикете
-
14 октября 2019, 20:34
Футбольные фанаты вышли на акцию протеста к посольству Нидерландов в Баку
-
14 октября 2019, 18:20
Варламов назвал Адлер худшим городом России
-
14 октября 2019, 14:51
Серия пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева началась в Махачкале
-
14 октября 2019, 11:533
Азербайджанский пограничник ранен на границе с Ираном
-
14 октября 2019, 07:45
Спортсменка из Дагестана выиграла чемпионат мира по боксу
-
14 октября 2019, 21:50
Конституционный суд Армении отказал в требовании об отставке Товмасяна
-
14 октября 2019, 21:01
Госпитализирован участник протеста афганцев в Махачкале
-
14 октября 2019, 19:36
Житель Астрахани получил 25 лет колонии за насилие над детьми
-
14 октября 2019, 18:45
Житель Карелии пропал на Эльбрусе
-
14 октября 2019, 18:24
Два школьника пострадали при ДТП с автобусом на остановке в Ростове-на-Дону
-
14 октября 2019, 16:59
Прокуратура Кабардино-Балкарии нашла нарушения в деле о помощи боевику
-
14 октября 2019, 15:59
Чиновник из Волгоградской области осужден по делу о взятках
-
14 октября 2019, 14:061
Силовики пришли с обыском к ингушскому активисту Султыгову
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
14 октября 2019, 23:37
Пользователи соцсети призвали власти обезопасить аварийный перекресток в Нальчике
-
14 октября 2019, 23:14
Махачкалинцы поддержали коллег Гаджиева участием в пикете
-
11 октября 2019, 13:433
Мусаев Муса Асхабалиевич
-
09 октября 2019, 14:4716
Немцов Борис Ефимович
-
08 октября 2019, 21:26
Копайгородский Алексей Сергеевич
-
06 октября 2019, 17:37
BERG...man TbilisiАхмат победил. Ростов - побеждает. Краснодар играет вечером со Спартаком! Обзор 12-го тура ЧР РФ по футболу 11
-
01 октября 2019, 09:53
BERG...man Tbilisi"Ахмат": отставка Рахимова и назначение Шалимова! Обзор 11 тура ЧР по футболу 10
-
27 сентября 2019, 16:22
Ветер с АпшеронаНовые лидеры человечества 31
-
22 сентября 2019, 16:27
BERG...man TbilisiСочи победил в Москве, Ростов проиграл Тамбову, Ахмат упустил победу в Грозном. Обзор 10-го тура ЧР по футболу 21
-
09 октября 2019, 20:25Все желающие могут присоединиться к конному походу Путь Шамиля - 160
-
09 октября 2019, 11:45В двух школах Махачкалы ведут учет девочек в хиджабах
-
09 октября 2019, 10:43Жители Сочи о плачевном состоянии дома 20 по ул. Вишневой
-
07 октября 2019, 19:08В Нюрнберге состоится II международная Черкесская конференция
-
03 октября 2019, 17:22После августовской аварии в Дагестане газа в домах жителей до сих пор нет
-
14 октября 2019, 14:32
Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года
-
07 октября 2019, 14:293
Убийство Анны Политковской
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
14 октября 2019, 17:59
В августе 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали два человека
-
14 октября 2019, 08:14
Осколки травм. Психологическая помощь жителям Северного Кавказа в условиях высокой травматизации