Ростовские полицейские начали поиски сбежавшего после ДТП водителя автобуса

14 октября 2019, 22:37

Водитель автобуса после ДТП с двумя пострадавшими на остановке в Ростове-на-Дону скрылся с места аварии, его ищут сотрудники полиции, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", водитель пассажирского автобуса въехал сегодня в остановку с людьми в Ростове-на-Дону, пострадали двое тринадцатилетних детей.

Водитель скрылся с места ДТП, полиция устанавливает его местонахождение, пишет со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Ростовской области ТАСС.

Источник в медицинских кругах региона уточнил, что пострадавшие - учащиеся седьмого класса одной из гимназий города. "Пострадали два мальчика 2006 года рождения. Один доставлен в городскую больницу №20 с открытым переломом бедра, второй - в детскую областную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и резаной раной руки", - цитирует источник "Интерфакс".