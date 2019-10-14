14 октября 2019, 18:24

Два школьника пострадали при ДТП с автобусом на остановке в Ростове-на-Дону

Водитель пассажирского автобуса въехал в остановку с людьми в Ростове-на-Дону, пострадали двое тринадцатилетних детей.

По данным МВД, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в остановку на проспекте Королева в Ростове-на-Дону.

"Среди пострадавших двое детей 13 лет. У одного открытый перелом бедра. Его повезем в городскую больницу №20. У второго сочетанная травма - его в ДОКБ. Оба из гимназии №118. Состояние стабильное. Угрозы жизни нет", - цитирует представителя управления здравоохранения Ростова-на-Дону ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле 16 человек пострадали при столкновении двух маршрутных автобусов в Ростове-на-Дону. Госпитализация потребовалась двоим пострадавшим.

Примечание:

"Авария с 13 жертвами в Ростовской области обернулась уголовным делом", "15 человек пострадали при ДТП с автобусом в Ростовской области", "Резонанс в соцсетях вызвало ДТП с автобусом на пешеходной зоне в Ростове-на-Дону".

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