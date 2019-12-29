Волгоградцы в годовщину теракта на вокзале почтили память погибших

29 декабря 2019, 17:20

Жители Волгограда провели сегодня у здания вокзала акцию в память о жертвах теракта 29 декабря 2013 года. Очевидцы теракта поделились воспоминаниями о событиях шестилетней давности.

Как писал "Кавказский узел", год назад, в пятую годовщину взрыва на вокзале в Волгограде, горожане рассказали, что стали бдительнее после теракта. Они также обратили внимание на то, что безопасность железнодорожного вокзала значительно усилена.

29 декабря 2013 года на железнодорожном вокзале Волгограда произошел взрыв. Погибли 18 человек, 45 получили ранения. Днем позже, 30 декабря, еще один взрыв произошел в троллейбусе недалеко от рынка в Дзержинском районе. При взрыве в троллейбусе погибли 16 человек, 28 были ранены. В причастности к обоим терактам были обвинены четверо уроженцев Дагестана. Двое из них отказались в суде от показаний, еще двое заявили о своей невиновности. В декабре 2014 года они были осуждены на сроки от 3 лет 10 месяцев до 19 лет колонии.

Сегодня жители Волгограда пришли к мемориальной плите на железнодорожном вокзале, где зажгли 18 свечей в память о жертвах теракта 29 декабря 2013 года. Среди пришедших на митинг были в том числе представители общественности и чиновники, сообщает ТАСС.

"Тогда тоже был выходной день, мы думали, как будем праздновать Новый год. Но это известие настигло нас, и весь город был в скорби. Все равно террористам не удалось нас запугать. Нужно жить, всегда помнить о павших, везде быть осторожными и бдительными", - приводит агентство слова директора лицея, депутата городской думы Ларисы Тропкиной.

Очевидец взрыва Владимир Валента рассказал, что шесть лет назад погибли его сын и племянник, которым было 12 и 13 лет. "Утром 29-го дети поздравили мою сестру с днем рождения, и мы поехали на елку. Я обещал купить мальчишкам коньки, клюшки, обещал сводить на каток… Ничего не получилось... У меня сломалась машина, поэтому пришлось заехать на вокзал за билетами. Заплатил на кассе, выходил - Леша шел в полуметре от меня, Саша следом за ним. И тут прогремел взрыв. Меня перевернуло, но я подскочил и с вырванной костью побежал искать детей. В шоковом состоянии поднимал раненых и просто кричал: «Дети, где мои дети?». Это очень страшно", - приводит сегодня слова мужчины V1.ru.

Владимир Павлятенко, двоюродный брат полицейского Дмитрия Маковкина, который погиб, не дав террористу пройти в здание вокзала, рассказал, что в тот день Маковкин приехал к нему с новогодними подарками для детей. По словам Павлятенко, услышав взрыв, он пошел к вокзалу. "Когда подходил к зданию, увидел, что сотрудники МЧС выносят на двери высокого парня. Присмотрелся и понял, что это мой брат. Мне кажется, я никогда не забуду той картины. На моих глазах его вынесли, положили. Я с точностью до сантиметра могу показать, где лежала та дверь... Я помню, как ко мне подбежал раненый мужчина, он просил вытащить его детей. Я начал подниматься по ступеням, когда врач скорой помощи сказал мне: «Не надо, вот они лежат. Уже никого не спасешь»", - цитирует волгоградца издание.

В момент взрыва на вокзале было множество людей, значительная часть из них находилась перед рамкой металлоискателя, где сработало взрывное устройство. По данным СКР, мощность взрывного устройства составляла не менее 10 килограммов тротила, говорится в справке "Кавказского узла" "Предновогодние теракты в Волгограде (2013)".