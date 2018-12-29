Митинг в Волгограде напомнил о подвиге полицейского при теракте

29 декабря 2018, 15:52

Жители Волгограда на акции в память о жертвах теракта 2013 года назвали примером для школьников полицейского Дмитрия Маковкина, который погиб, останавливая террориста. Горожане отметили, что и спустя пять лет после теракта остаются бдительными в людных местах.

Как сообщал "Кавказский узел", днем 29 декабря 2013 года на железнодорожном вокзале Волгограда произошел взрыв. Погибли 18 человек, 45 получили ранения. Днем позже, 30 декабря, еще один взрыв произошел в троллейбусе №15 недалеко от рынка в Дзержинском районе Волгограда. При взрыве в троллейбусе погибли 16 человек, 28 были ранены.

В причастности к волгоградским терактам обвинялись четверо уроженцев Дагестана: братья Магомеднаби и Тагир Батировы, Алаутдин Дадаев и Ибрагим Магомедов. На суде Батировы отказались от показаний, а Алаутдин Дадаев и Ибрагим Магомедов заявили о своей невиновности. В декабре 2014 года фигуранты дела о терактах в Волгограде получили от 3 лет 10 месяцев до 19 лет колонии.

Митинг, посвященный памяти погибших у железнодорожного вокзала, прошел сегодня в Волгограде. Акцию организовала администрация области. Помимо родных погибших, в ней приняли участие воспитанники кадетских классов, чиновники, депутаты, сотрудники правоохранительных органов и компании РЖД. Они поставили зажженные свечи и возложили цветы у памятного знака.

Пришла на митинг и мать полицейского Дмитрия Маковкина, который погиб, не дав террористу пройти в здание вокзала. "Пять лет уже пролетело. У нас на родине (Дмитрий Маковкин - уроженец Калмыкии. - Прим. "Кавказского узла") проходит турнир по боксу имени Димы, туда сегодня поехали мои сыновья. Сегодня здесь находятся кадеты из 128 школы Дзержинского района, одному из взводов там присвоено имя Димы", - рассказала Тамара Маковкина.

Подвиг Дмитрия Маковкина показывает, что герои живут среди нас, отметил Валерий Семенов, классный руководитель кадетского 7 "А" класса 128-й школы, которому присвоено имя Маковкина. "Пять лет прошло, но мне кажется, о таких событиях всегда нужно помнить. Самое лучше гражданское, патриотическое воспитание может быть только на примере человека, который, как в нашем случае, ценой собственной жизни показал, что есть ценности выше личных выгод", - сказал учитель. Он отметил, что школьники следят за могилой Дмитрия Маковкина.

"Все сотрудники, которые дежурили на вокзале в тот день, работают там до сих пор, они не поменяли место службы, они обеспечивают охрану общественного порядка. Сегодня мы вспоминаем Дмитрия Маковкина и всех жертв теракта", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" начальник тыла волгоградского линейного управления МВД России полковник Дмитрий Чепцов.

Волгоградцы рассказали, что стали бдительнее после теракта

Чепцов отметил, что после теракта была значительно усилена безопасность железнодорожного вокзала. "Пункты досмотра вынесены очень далеко, усилена служба транспортной безопасности. Горький опыт стал уроком для нас", - сказал Дмитрий Чепцов.

"Правильно сделали, что так огородили вокзал, теперь сразу и не войдешь. Нужен контроль и только контроль. Эти взрывы под Новый год теперь всегда с нами. Я не могу сказать, что испытываю страх, когда захожу в транспорт. Но ловлю себя на мысли, что осматриваю пассажиров, особенно обращаю внимание на их рюкзаки и сумки", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Вера Ильинская.

"Когда прогремел взрыв, я прогуливалась по Новороссийскому рынку. Когда это случилось, я подумала, что где-то взорвался дом на Невской. Мы спустились сюда и увидели эту трагедию. Через два месяца в поликлинике я встретила даму, которая была на вокзале во время взрыва. Я спросила, было ли ей страшно. Она сказала, что когда подползла к своей сумке, то увидела фрагмент человеческого тела. Это произвело на меня сильное впечатление - люди видят такое в мирное время", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница митинга Татьяна Александрова.

Женщина отметила, что не испытывает страха в людных местах. "Мне уже ничего не страшно", - сказала она.

"После терактов мы стали как-то осмотрительнее. Не могу сказать, что мы все время боимся - жить в страхе невозможно. Но теперь во всех ситуациях, особенно в транспорте, мы чаще оглядываемся по сторонам", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" волгоградка Ольга Назарова.