Жители Ингушетии и Кабардино-Балкарии арестованы по делу об изготовлении оружия

29 декабря 2019, 11:35

Суд согласился заключить под стражу жителей Ингушетии и Кабардино-Балкарии, задержанных по подозрению в изготовлении и продаже боевого оружия, сообщили 28 декабря силовики.

По версии правоохранителей, в ноябре группа жителей Северного Кавказа изготовила и продала "на территории Северо-Кавказского региона" охолощенный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, сообщила пресс-служба ГУ МВД по СКФО, не уточнив количество подозреваемых.

"В декабре оперативниками задокументирован факт сбыта переделанного под стрельбу боевыми патронами охолощенного автомата «Калашникова»", - говорится в сообщении, размещенном 28 декабря на сайте ведомства.

Уголовные дела расследуются по ч. 2 ст. 223 (незаконное изготовление оружия) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Силовики провели в Ингушетии и Кабардино-Балкарии обыски в домах подозреваемых и их родственников, отмечается в сообщении.

"В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Участники группы дают признательные показания", - пояснила пресс-служба ведомства.

Подозреваемых задержали в Северной Осетии, уточнило 28 декабря ИА "Регион-онлайн", также не сообщив число задержанных.

Часть 2 ст. 223 УК РФ предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, ч. 2 ст. 222 УК РФ – от двух до шести лет лишения свободы. Комментариев от представителей арестованных относительно версии следователей пока не поступало.