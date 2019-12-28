Дагестанские журналисты поспорили об инициаторах публикации видео с жертвой насилия

28 декабря 2019, 09:41

Инициатива публикации показаний подвергшейся изнасилованию девочки была личным решением главы пресс-службы МВД Дагестана, полагает заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Видео опубликовано по указанию руководства ведомства, не согласились главред РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев и глава профсоюза работников правоохранительных органов и прокуратуры Магомед Шамилов.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 декабря МВД Дагестана опубликовало в Instagram видеозапись показаний несовершеннолетней об изнасиловании. Юристы, прокомментировавшие публикацию после волны недовольства в соцсети, указали, что это нарушение закона. Журналист Светлана Анохина предположила, что видео опубликовано для оправдания силовиков. При этом пользователи Instagram высказались против возможного наказания пресс-секретаря МВД Дагестана Гаяны Гариевой, опубликовавшей видео с несовершеннолетней.

В изнасиловании девочки заподозрен Муса Алиев. Он утверждает, что силовики избивали его, требуя признательных показаний, и угрожали его семье. Алиеву удалось добиться уголовного преследования замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции и оперуполномоченного. Один из них находится под домашним арестом, другой заключен в СИЗО.

Глава пресс-службы МВД Дагестана Гаянэ Гариева не могла публиковать что-либо на странице ведомства в Instagram по своей инициативе, уверен председатель Независимого профсоюза работников правоохранительных органов и прокуратуры Магомед Шамилов. "Права действовать самостоятельно, без соизволения начальства, нет абсолютно ни у кого. С другой стороны, никто не хочет терять работу", - пояснил Шамилов корреспонденту "Кавказского узла".

Поскольку видео появилось не на официальном сайте МВД, а в Instagram, санкция на эту публикацию была дана не высшим руководством министерства, а кем-то "этажом ниже", считает главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. "Возможно, речь шла о данных, про которые МВД еще не было готово твердо сказать: «У нас есть все доказательства». Поэтому и была выбрана такая форма публикации", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напротив, заместитель главного редактора дагестанской газеты "Черновик" Магомед Магомедов доверяет словам Гариевой о том, что публикация видео была ее инициативой. "Она изначально начала вести аккаунт МВД в Instagram в довольно свободной форме. Это было место, где администратор вступал в диалог с читателем", - указал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Комитет против пыток" готовит иск к Гариевой

Юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев, представляющий интересы Мусы Алиева, сообщил, что готовит к Гариевой иск по статьям о клевете и распространении информации, указывающей на личность несовершеннолетнего потерпевшего.

Девочка не позднее чем с 25 октября находится в социальном центре для подростков, попавших в трудную ситуацию, сообщил Янгулбаев корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, она и раньше в основном жила с тетей, а не с родителями.

Девочка неоднократно с 12 лет подвергалась сексуальному насилию. Об этом знало все село, но люди считали, что она сама выбрала такой образ жизни, а теперь покрывают преступление, заявила Марьям Алиева, автор книги о жертвах сексуального насилия "Не молчи". По ее данным, пострадавшая девочка росла в неблагополучной семье, которая была "буквально изгоем в селе".

Опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты считают, что данных Марьям Алиевой недостаточно для возбуждения уголовного дела об укрывательстве преступления. Российское уголовное законодательство знает лишь индивидуальную, а не коллективную ответственность, и в этом случае "нет субъекта дела", пояснил Муса Плиев, глава коллегии адвокатов "Плиев, Лепшаков и партнеры". "Нет ни конкретных обвиняемых, ни конкретного места и времени совершения преступления, без чего нельзя завести уголовное дело", - отметил Владимир Новицкий, президент Российской секции Международного общества прав человека.

Видео, в котором девочка рассказывает об обстоятельствах преступления в отношении нее, остается на странице МВД Дагестана в Instagram и по состоянию на 9.20 мск 28 декабря. На этом видео лицо ребенка скрыто. "Кавказский узел" не публикует данную видеозапись из соображений этики и соблюдения закона о неразглашении данных о несовершеннолетних жертвах преступлений.