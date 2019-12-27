Силовик возвращен в СИЗО по делу о пытках жителя Хасавюрта

27 декабря 2019, 13:21

Хасавюртовский горсуд 26 декабря постановил вернуть из-под домашнего ареста в изолятор оперуполномоченного уголовного розыска, подозреваемого в пытках Мусы Алиева. Суд планирует рассмотреть вопрос об аресте второго подозреваемого, уточнил адвокат потерпевшего.

Как писал "Кавказский узел", 9 и 10 декабря Хасавюртовский горсуд Дагестана перевел под домашний арест замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции и оперуполномоченного, обвиняемых в пытках местного жителя Мусы Алиева. 13 и 19 декабря Верховный суд Дагестана отменил это решение и постановил пересмотреть меру пресечения для полицейских.

В октябре Муса Алиев обратился к генпрокурору России, требуя взять под контроль расследование его заявления о пытках. По словам Алиева, силовики сначала избивали его, пытаясь получить признательные показания в изнасиловании девушки, а затем стали угрожать его семье. 9 декабря родные и знакомые Алиева провели акцию протеста у здания сельской администрации с требованием отпустить его из-под стражи. Алиев в день, когда было совершено изнасилование девушки, находился в своем магазине, заявили односельчане.

На заседании 26 декабря Хасавюртовский городской суд рассмотрел вопрос о мере пресечения для оперуполномоченного уголовного розыска одного из отделов полиции, подозреваемого по статье о превышении полномочий с применением насилия, сообщил юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев, который представляет интересы Мусы Алиева. По его словам, суд постановил отправить силовика в СИЗО. Адвокат не уточнил срок ареста полицейского.

"Вопрос (со вторым подозреваемым по делу – замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции) также будет решен в течение ближайшей недели", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Янгулбаев.

Адвокат назвал поведение судей Хасавюртовского горсуда "странным и непоследовательным". «Те же самые судьи, которые до этого избирали в отношении этих же самых полицейских заключение под стражу, во время продления почему-то решили поменять СИЗО на домашний арест. Не обратив при этом внимания на те доводы, на основании которых необходимо содержать силовиков под стражей, даже не указав (доводы). Те доводы, которые они же сами указывали ранее, нам пришлось обжаловать в Верховном суде, заново проводить процесс - и таким образом добиваться (ареста силовика)», - пояснил адвокат.

По его словам, перевод полицейских в СИЗО исключит давление на потерпевшего или его родственников. "(Оперуполномоченный) не уволен, он всего лишь отстранен, статус за ним сохраняется. В СИЗО он будет изолирован от общества, у него не будет возможности, используя свое должностное положение, свои связи, коллег по работе, оказывать давление на потерпевшего или свидетелей. А домашний арест - это только частичные ограничения. (На силовиках) не было браслета, чтобы можно было отслеживать их перемещения. По нашей информации, (замначальника уголовного розыска) не соблюдал свой режим, выходил из дома, принимал посетителей. Их невозможно контролировать под домашним арестом", - подчеркнул Янгулбаев.

Ранее адвокат заявлял о нарушениях при вынесении решения суда о переводе силовиков под домашний арест."Судья не принял во внимание те действия, которыми подозреваемый пытался оказывать давление на потерпевшего и членов его семьи. Так, [силовик] ... прямо приходил к Алиеву и говорил, что его заявление о преступлении не принесет ему никакой пользы, что нужно отказаться от этого заявления, что Алиев должен думать о своей семье, о своем бизнесе. Потом [силовик], уже будучи под домашним арестом, присылал представителей муфтията, чтобы решить вопрос через возмещение морального вреда, чтобы Алиев отказался от обвинений в сторону [силовика]. И еще приходили его родственники ... Они просили Алиева, чтобы он не опознавал, предлагали ему, со слов потерпевшего, один миллион рублей за это. И когда Алиев отказался, ответив, что он желает, чтобы вопрос решался в рамках уголовного судопроизводства, родственники [силовика] сказали, что направят эти деньги тогда на подкуп судей и других представителей власти", - заявил Янгулбаев.