Жена журналиста Асланова призвала Ильхама Алиева освободить его

28 декабря 2019, 07:45

Супруга арестованного журналиста Полада Асланова указала президенту Азербайджана на политический мотив дела ее мужа и попросила прекратить его уголовное преследование.

Как писал "Кавказский узел", главный редактор азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов был задержан 12 июня по подозрению в шпионаже, а 14 июня заключен под стражу на четыре месяца. 5 октября Сабаильский районный суд Баку продлил срок его ареста еще на четыре месяца, до 12 февраля 2020 года. Апелляционный суд оставил в силе это решение. 24 декабря журналисту было предъявлено обвинение в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Гюльмира Асланова, супруга арестованного журналиста Полада Асланова, обратилась 27 декабря к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой содействовать прекращению уголовного преследованию ее мужа, сообщило в тот же день агентство "Туран".

В обращении к президенту Гюльмира Асланова отметила, что ее мужа необоснованно арестовали за его журналистские публикации о фактах вымогательств силовиков на границе, основанных на конкретных свидетельствах, сообщило 27 декабря издание Contact.az.

По мнению Службы госбезопасности, Полад Асланов за пределами Азербайджана тайно встречался с сотрудниками иностранных спецслужб, "подписывал чеки о получении денежных средств и на условиях регулярных денежных выплат был привлечен к тайному сотрудничеству". Сам журналист отверг обвинение в госизмене, а его адвокат Эльчин Садыгов рассказал о поступающих в свой адрес угрозах.

Гюльмира Асланова рассказала, что их шестилетняя дочь вот уже семь месяцев ждет своего отца. "Лучшим подарком ребенку на Новый год стало бы возвращение отца и совместное празднование", - цитирует Гюльмиру Асланову издание.

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Кавказского узла" "Справочник" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".