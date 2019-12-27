Пользователи соцсетей обвинили власти Дагестана в попустительстве самостроям

27 декабря 2019, 22:33

Требование прокуратуры о сносе многоэтажки в Махачкале стало как минимум третьей с начала декабря реакцией властей на самовольные постройки в городе. Чиновники не реагируют на нарушения, пока самострои только возводят, заявили пользователи соцсетей.

"Кавказский узел" писал, что прокуратура подала иск с требованием снести жилую восьмиэтажку в Махачкале. По информации ведомства, разрешение на строительство дома было выдано с нарушениями. В иске прокуратура требует признать объект самовольной постройкой и обязать застройщика привести земельный участок в первоначальное состояние.

Глава Дагестана Владимир Васильев в феврале 2018 года заявил, что в Махачкале будут сносить все незаконно построенные объекты. В конце марта 2018 года судебные приставы опубликовали список объектов, подлежащих сносу, в котором было около 50 домов. Однако, по данным мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. В ноябре 2018 года для борьбы с самостроями в Дагестан были направлены специалисты Минстроя.

Прокуратура реагирует на случаи незаконного строительства в Дагестане, когда дома уже практически построены: люди, купившие в них квартиры, уже отдали деньги застройщику, но остаются без жилья, отметил пользователь Facebook из Краснодара Алекс Королев, комментируя сообщение о требовании сноса махачкалинской многоэтажки.

В оформлении и выдаче разрешения на строительство задействовано "очень много бюрократических инстанций", отметил он. "Куда смотрела прокуратура, когда оформляли выдачу разрешения (на строительство), ведь это надзорный орган", - возмутился пользователь соцсети.

Один из жилых домов, который признали незаконной постройкой, махачкалинская мэрия частично снесла 19 декабря. Речь идет о шестиэтажном многоквартирном доме, построенном на муниципальной земле. Решение о демонтаже здания вынес суд.

Кроме того, 11 декабря был анонсирован снос 12-этажного жилого дома в Махачкале. Здание было признано самостроем по требованию прокуратуры, документы на строительство здания объявили недействительными, сообщила в своем сюжете РГВК "Дагестан".

В сюжете отмечалось, что всего в Дагестане "насчитывается более 400 самостроев". Пользователи соцсетей выразили возмущение, что проблема до сих пор не решена, и возложили ответственность на чиновников, которые не реагируют своевременно на ситуации с незаконным строительством.

"В Дагестане всегда так: сначала строят, завершают дом, а потом выясняют, как и зачем этот дом тут оказался", - написал пользователь "Ннн Роо" под видеозаписью сюжета на YouTube. "И опять простой народ пострадает", - посетовал Махмуд Махмудов. "А когда строили, не видели? столько людей снова пострадают", - написала Патимат Магомедова.

"Ни копейки не надо из бюджета тратить на снос. Министр строительства и все его заместители, застройщик и архитектор за свои деньги должны снести. Вот тогда будут думать, где, как, когда и каким образом строят", - считает Maric Maric.

"Неужели тех государственных и муниципальных чиновников, которые допустили строительство этого "неожиданного" для них самостроя, теперь осудят и приговорят к пожизненному сроку?" - написал в комментариях под сюжетом на Facebook пользователь Гаджимагомед Читилаев. "Почему нельзя это здание узаконить и по минимальной (цене) отдать. Переселить жителей ветхого жилья", - написал Мурад Хакимов.

В Махачкале есть объекты, которые уже признали самостроями, но их возведение продолжается. Жители поселка Альбурикент в Махачкале 24 декабря заявили, что продолжается строительство многоэтажного дома, который суд определил под снос еще в 2015 году. 23 декабря более сотни человек вышли на стихийный сход к месту строительства, требуя прекратить работы на объекте и исполнить решение суда.

"Суд обязал застройщика снести здание. До сих пор постройка не снесена. Местные жители встревожены, спрашивают, почему до сих пор здание стоит. Мы обращались к судебным приставам, они ссылались на то, что у них нет техники, и на то, что суд обязал собственника снести постройку", - рассказал глава поселка корреспонденту "Кавказского узла".