Прокуратура потребовала снести новостройку в Махачкале

26 декабря 2019, 18:40

Разрешение на строительство жилой восьмиэтажки в столице Дагестана выдано с нарушениями закона, заявила прокуратура и через суд потребовала ее сноса.

Застройщик начал возводить многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями на участке, площадь которого не соответствует требованиям закона, а разрешение на строительство ему было выдано в отсутствие утвержденной документации по планировке территорий. "Также разрешительные документы на строительство выданы и утверждены с нарушением норм законодательства о противопожарной безопасности", - сообщила прокуратура Дагестана.

Ведомство уточнило, что провело проверку новостройки после коллективного обращения местных жителей.

"В Советский районный суд Махачкалы подан иск с требованием признать объект самовольной постройкой и обязать застройщика привести земельный участок в первоначальное состояние", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры.

Глава Дагестана Владимир Васильев в феврале 2018 года в ответ на критику городской архитектуры Махачкалы заявил, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты. В конце марта 2018 года судебные приставы опубликовали список объектов, подлежащих сносу, в котором было около 50 домов. Однако, по данным мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. В ноябре 2018 года для борьбы с самостроями в Дагестан были направлены специалисты Минстроя.

"Кавказский узел" писал, что 19 октября мэрия отчиталась о сносе новостройки в Махачкале, заявив о незаконном возведении объекта. В ноябре прокуратура добилась сноса коммерческого объекта в Махачкале, пояснив, что он строился без разрешения. Ранее ведомство потребовало снести многоквартирный дом в столице Дагестана. Застройщик начал строить девятиэтажку на участке, который ему не принадлежит, сообщила прокуратура 5 ноября. Нарушения были найдены тогда и при приобретении других участков в Махачкале.