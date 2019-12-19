Мэрия отчиталась о сносе новостройки в Махачкале

19 декабря 2019, 19:42

Шестиэтажка в Махачкале возводилась незаконно и сегодня частично снесена, сообщили в мэрии.

По данным мэрии, застройщик возводил шестиэтажный многоквартирный дом на муниципальной земле, "присвоив площадь внушительных размеров".

"Застройщик не только совершил серьезное правонарушение, но и доставил ряд неудобств местным жителям, которые жаловались на строительный шум, лужи после выпавших осадков", - сообщается на сайте администрации Махачкалы.

Решение о демонтаже вынес суд. "Сегодня в рамках кампании по ликвидации незаконно возведенных объектов в Махачкале состоялся частичный снос многоэтажного строящегося дома", - говорится в сообщении мэрии.

Глава Дагестана Владимир Васильев в феврале 2018 года в ответ на критику городской архитектуры Махачкалы заявил, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты. В конце марта 2018 года судебные приставы опубликовали список объектов, подлежащих сносу, в котором было около 50 домов. Однако, по данным мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. В ноябре 2018 года для борьбы с самостроями в Дагестан были направлены специалисты Минстроя.

"Кавказский узел" писал, что в ноябре прокуратура добилась сноса коммерческого объекта в Махачкале, заявив, что он строился без разрешения. Ранее ведомство потребовало снести многоквартирный дом в столице Дагестана. Застройщик начал строить девятиэтажку на участке, который ему не принадлежит, сообщила прокуратура 5 ноября. Нарушения были найдены тогда и при приобретении других участков в Махачкале.