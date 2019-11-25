Прокуратура добилась сноса коммерческого объекта в Махачкале

25 ноября 2019, 20:48

Застройщик без разрешения построил коммерческий объект в столице Дагестана, сообщила прокуратура, добившись в суде сноса строения.

По данным ведомства, местный житель самовольно, не получив разрешительных документов, построил коммерческий объект на муниципальном земельном участке на улице М. Ярагского.

Прокуратура внесла в мэрию представление, в суд был направлен иск с требованием признать объект самовольной постройкой и обязать застройщика снести его. Советский райсуд Махачкалы удовлетворил иск, а Верховный суд Дагестана оставил решение без изменения. "Решение направлено в отдел судебных приставов для исполнения", - сообщила сегодня прокуратура Дагестана на своем сайте.

Глава Дагестана Владимир Васильев в феврале 2018 года в ответ на критику городской архитектуры Махачкалы заявил, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты. В конце марта 2018 года судебные приставы опубликовали список объектов, подлежащих сносу, в котором было около 50 домов. Однако, по данным пресс-службы мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. 6 июня Васильев поддержал снос незаконных новостроек. В ноябре 2018 года для борьбы с самостроями в Дагестан были направлены специалисты Минстроя.

"Кавказский узел" писал, что ранее прокуратура потребовала снести многоквартирный дом в Махачкале. Застройщик начал строить девятиэтажку на участке, который ему не принадлежит, сообщило ведомство 5 ноября. Нарушения прокуратура нашла и при приобретении других участков в Махачкале.