Прокуратура потребовала снести многоквартирный дом в Махачкале

05 ноября 2019, 20:39

Застройщик возводит девятиэтажку в микрорайоне "Кислородная станция" на участке, который ему не принадлежит, установила прокуратура после жалобы жителей на захват земли. Нарушения ведомство нашло и при приобретении других участков в Махачкале.

Жители Махачкалы пожаловались на захват земельного участка площадью 450 квадратных метров в микрорайоне "Кислородная станция". Прокуратура выяснила, что право собственности на участок зарегистрировано по поддельным документам. "Более того, на данном земельном участке осуществляется строительство 9-этажного многоквартирного жилого дома на основании подложных разрешительных документов", - сообщила прокуратура Дагестана.

Ведомство потребовало в суде снести строящийся дом и вернуть участок в муниципальную собственность. По факту подделки документов и хищения участка возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество) и ч. 1 ст. 327 УК России (подделка, изготовление или оборот поддельных документов), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры.

"Аналогичные нарушения выявлены при регистрации права собственности на земельные участки, расположенные по ул. Гагарина и в районе "Восточного рынка", по которым в суды направлены соответствующие исковые заявления, по материалам проверок возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и подделки документов", - сказано в сообщении ведомства.

Глава Дагестана Владимир Васильев в феврале 2018 года в ответ на критику городской архитектуры Махачкалы заявил, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты. В конце марта 2018 года судебные приставы опубликовали список объектов, подлежащих сносу, в котором было около 50 домов. Однако, по данным пресс-службы мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. 6 июня Васильев поддержал снос незаконных новостроек. В ноябре 2018 года для борьбы с самостроями в Дагестан были направлены специалисты Минстроя.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре прокуратура потребовала снести дом в Махачкале после жалобы жителей. Ведомство выяснило, что разрешение на строительство было выдано незаконно. В июле суд постановил снести семиэтажную новостройку в Махачкале. По данным прокуратуры, власти города выдали разрешение на строительство многоэтажки без учета плотности застройки.