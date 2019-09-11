Прокуратура потребовала снести дом в Махачкале после жалобы жителей

11 сентября 2019, 20:30

Разрешение на строительство жилого дома в столице Дагестана было выдано незаконно, сообщила прокуратура после проверки коллективного обращения местных жителей.

По данным ведомства, с коллективной жалобой на строительство объекта обратились жильцы трех многоквартирных домов на проспекте Петра 1 в Махачкале. При проверке оказалось, что мэрия выдала местному жителю разрешение на строительство трехэтажного индивидуального жилого дома на участке площадью 189 квадратных метров в Приморском жилом районе. Разрешение было выдано незаконно, в нарушение нормативов площади застройки и вида разрешенного пользования землей. Отсутствовал градостроительный план участка, а площадь застройки превышала допустимую более, чем на 30%, сообщила прокуратура Дагестана.

"Прокуратурой в Ленинский районный суд Махачкалы направлено исковое заявление о признании недействительным разрешения на строительство, сносе строения, а также обязании привести указанный земельный участок в первоначальное состояние", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Глава Дагестана Владимир Васильев в феврале 2018 года в ответ на критику городской архитектуры Махачкалы заявил, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты. В конце марта 2018 года судебные приставы опубликовали список объектов, подлежащих сносу, в котором было около 50 домов. Однако, по данным пресс-службы мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. 6 июня Васильев поддержал снос незаконных новостроек. В ноябре 2018 года для борьбы с самостроями в Дагестан были направлены специалисты Минстроя.

"Кавказский узел" также писал, что в июле суд постановил снести семиэтажную новостройку в Махачкале. По данным прокуратуры, власти города выдали разрешение на строительство многоэтажки без учета плотности застройки.