11 сентября 2019, 20:30

Прокуратура потребовала снести дом в Махачкале после жалобы жителей

Разрешение на строительство жилого дома в столице Дагестана было выдано незаконно, сообщила прокуратура после проверки коллективного обращения местных жителей.

По данным ведомства, с коллективной жалобой на строительство объекта обратились жильцы трех многоквартирных домов на проспекте Петра 1 в Махачкале. При проверке оказалось, что мэрия выдала местному жителю разрешение на строительство трехэтажного индивидуального жилого дома на участке площадью 189 квадратных метров в Приморском жилом районе. Разрешение было выдано незаконно, в нарушение нормативов площади застройки и вида разрешенного пользования землей. Отсутствовал градостроительный план участка, а площадь застройки превышала допустимую более, чем на 30%, сообщила прокуратура Дагестана.

"Прокуратурой в Ленинский районный суд Махачкалы направлено исковое заявление о признании недействительным разрешения на строительство, сносе строения, а также обязании привести указанный земельный участок в первоначальное состояние", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Глава Дагестана Владимир Васильев в феврале 2018 года в ответ на критику городской архитектуры Махачкалы заявил, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты. В конце марта 2018 года судебные приставы опубликовали список объектов, подлежащих сносу, в котором было около 50 домов. Однако, по данным пресс-службы мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. 6 июня Васильев поддержал снос незаконных новостроек. В ноябре 2018 года для борьбы с самостроями в Дагестан были направлены специалисты Минстроя.

"Кавказский узел" также писал, что в июле суд постановил снести семиэтажную новостройку в Махачкале. По данным прокуратуры, власти города выдали разрешение на строительство многоэтажки без учета плотности застройки.

Примечание:

"Этаж дома в Дербенте демонтирован по требованию прокуратуры", "Прокуратура после жалоб жителей Махачкалы выявила незаконно присвоенный участок", "Мэр Махачкалы призвал жителей не покупать квартиры в новостройках".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 сентября 2019, 20:38

11 сентября 2019, 19:36

11 сентября 2019, 19:20

  • Итоги выборов в Волгоградской области утверждены вопреки жалобам на нарушения

    Кандидат на пост сельского главы в Волгоградской области не смогла добиться отмены итогов голосования на четырех участках. О махинациях, не позволивших ему победить, заявил и кандидат в областные депутаты Михаил Таранцов. Таблицы с итогами голосования в Волгограде свидетельствуют о подтасовках, считает наблюдатель Борис Пылин. Облизбирком счел, что существенных нарушений на выборах не было.

11 сентября 2019, 18:37

11 сентября 2019, 18:22

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи