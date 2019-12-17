Судья Верховного суда Грузии обвинен в фальсификации диплома юриста

17 декабря 2019, 06:30

Бывший генеральный прокурор Грузии Шалва Тадумадзе, назначенный судьей Верховного суда бессрочно, не подтвердил свое высшее юридическое образование, утверждает коалиция "За независимое и прозрачное судопроизводство".

Как сообщил "Кавказский узел", 12 декабря депутаты утвердили 14 судей, в том числе действующего на тот момент генерального прокурора Грузии Шалву Тадумадзе. Ранее правозащитники потребовали подтвердить подлинность диплома о высшем юридическом образовании Шалвы Тадумадзе. По их словам, даты обучения в его дипломе не совпадают со временем работы вуза.

12 декабря на рассмотрение парламента были вынесены вопросы об утверждении кандидатов в судьи Верховного суда и лишении полномочий оппозиционного депутата Ники Мелии. У здания парламента прошла акция протеста с требованием вынести отрицательные решения по обоим вопросам. 20 протестующих были доставлены в полицию. Кроме того, оппозиционеры разбрызгали в зале заседаний парламента жидкость с резким запахом, и спикер вынужден был объявить перерыв. Общественное движение "Сирцхвилиа" (Позор), которое заявило, что организовало эту акцию, объяснило ее желанием сорвать утверждение кандидатов в судьи.

Коалиция "За независимое и прозрачное судопроизводство" призвала выяснить, является ли действительным диплом о высшем юридическом образовании избранного судьей Верховного суда Шалвы Тадумадзе, говорится в заявлении от 16 декабря, которое перевела на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"После изучения архивных материалов и анализа законодательства не подтверждается наличие у Тадумадзе необходимой квалификации о высшем образовании для судьи Верховного суда. Судья не должен иметь степень ниже магистра или другой приравненной к ней степени", - говорится в заявлении НПО.

В заявлении отмечается, в частности, что во время участия к конкурсе на пост судьи юридический комитет парламента Грузии обязал Тадумадзе представить документальное подтверждение действительности его диплома. Однако Тадумадзе документ не представил, о чем свидетельствуют данные Национального центра развития качества образования, который не рассматривал его обращение.

Вопросы о подлинности диплома Тадумадзе возникли из-за того, что в документе годом поступления в вуз указан 1993 год, в то время, как учебное заведение прошло регистрацию в 1994 году. Сам Тадумадзе объясняет ошибку тем, что он закончил обучение экстерном, говорится в заявлении.

"Несмотря на требование парламента, Тадумадзе не представил подтверждающий документ о получении им высшего образования", - говорится в заявлении НПО.

Кроме того, по данным организации, в Центре развития качества образования нет сведений о том, был ли в те годы в гуманитарном институте, который, по документам, окончил Тадумадзе, юридический факультет. Также нет подтверждения, что бывший генеральный прокурор окончил институт экстерном.

Ранее об отсутствии подтверждения подлинности диплома Тадумадзе завила неправительственная организация "Международная прозрачность - Грузия", пишет "Грузия-онлайн".

2 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала обновленный закон "Об общих судах", принятый накануне депутатами парламента страны, несмотря на критику со стороны оппозиции и Венецианской комиссии. После этого Высший совет юстиции представил парламенту список из 140 кандидатов в судьи Верховного суда, которых бессрочно избирает парламент. Связанная с властями группа лоббирует избрание судьями Верховного суда Грузии восьми человек, связанных с преследованиями в годы президентства Михаила Саакашвили, заявили в начале июня представители неправительственных организаций. Независимые юристы и народный защитник Грузии Нино Ломджария выступили против рассмотрения парламентом списка претендентов на должности судей.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Нодар Харшиладзе заявил о политическом значении вопроса, поскольку в кулуарах утверждают, что Тадумадзе может быть назначен председателем Верховного суда, в задачи которого входит принятие решений по очень важным вопросам.

"Очень даже естественно, что от Тадумадзе требуют хоть какой-то минимальной квалификации - нормального высшего образования", - сказал Харшиладзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, назначение Тадуладзе судьей Верховного суда при том, что имеются сомнения в его высшем образовании, означает, что правящая "Грузинская мечта" испытывает нехватку квалифицированных кадров.

"Они ("Грузинская мечта") не смогли найти человека, у которого хотя бы был в порядке диплом и пытаются его продвигать. Это вопрос того, насколько мало внимания обращает партия на квалификацию своих кадров. Там только один критерий - стопроцентная лояльность", - сказал Харшиладзе.

По его словам, у оппозиции нет механизмов для отстранения с поста судьи Верховного суда, это может сделать только власть. Однако рычаги для отстранения Тадумадзе "Грузинская мечта" может использовать в том случае, если поднимется большой шум после его избрания председателем Верховного суда Грузии.

Координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе сказал корреспонденту "Кавказского узла", что у юристов, получивших высшее образование в 90-е годы часто встречаются дипломы уже несуществующих, главным образом частных вузов, которых было много в те годы. И наличие такого диплома, по его мнению, не означает получение некачественного образования.

При этом он отметил, что "желательно, чтобы у судьи Верховного суда был бы солидный диплом, по отношению к которому ни у кого бы не возникало вопросов".