Правозащитники поставили под сомнение образование генпрокурора Грузии

23 октября 2019, 05:09

Грузинские неправительственные организации потребовали установить подлинность диплома о высшем юридическом образовании генерального прокурора страны Шалвы Тадумадзе, участвующего в конкурсе на должность судьи Верховного суда. Даты обучения в его дипломе не совпадают со временем работы вуза, который он окончил.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября высший совет юстиции путем тайного голосования отобрал 20 кандидатов в судьи Верховного суда Грузии. Участие в конкурсе на должность судьи Верховного суда генпрокурора Грузии Шалвы Тадумадзе оппозиционеры расценили как желание лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили контролировать судебную власть. 23 сентября независимые юристы на акции протеста в Тбилиси выступили против рассмотрения парламентом списка претендентов на должности судей. Они заявили, что отбор кандидатов проводился по клановому принципу.

2 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала обновленный закон "Об общих судах", принятый накануне депутатами парламента страны, несмотря на критику со стороны оппозиции и Венецианской комиссии. Высший совет юстиции Грузии определил 20 претендентов на должности судей Верховного суда.

Коалиция "За независимое и прозрачное судопроизводство" призвала провести расследование и выяснить, подлинный ли диплом о получении высшего юридического образования генерального прокурора Грузии Шалвы Тадумадзе. Коалиция также попросила парламент не выносить на голосование кандидатуру Тадумадзе до тех пор, пока не будут проведены все процедуры по установлению подлинности документа.

"Парламент должен дать возможность проверить подлинности диплома Тадумадзе, если будет выявлено, что документ поддельный, то парламент должен начать процедуру импичмента", - говорится в заявлении неправительственных организаций, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

В частности, требование неправительственной организации основывается на положении закона о том, что желающие занять должности судей или прокуроров должны иметь высшее юридическое образование. Отсутствие юридического образования у генерального прокурора "в ряде случаев может оказать серьезное влияние на доверие населения", а работа на этом посту по поддельному документу может "нанести ущерб репутации всему институту прокуратуры", следует из заявления.

В нем также поясняется, что вопросы о подлинности диплома Тадумадзе возникли из-за того, что в документе годом поступления в вуз указан 1993 год, в то время, как учебное заведение прошло регистрацию в 1994 году. Сам Тадумадзе объясняет ошибку тем, что он закончил обучение экстерном, говорится в заявлении.

"Поскольку в 1993 году института не существовало, ясно, что он не мог начать обучение в институте в 1993 году", - заявили неправительственные организации. Они также отметили, что в дипломе Тадумадзе также нет и записи об окончании института экстерном.

Представитель неправительственной организации "Новое поколение для демократической Грузии" Наталья Хохиашвили указала, что закон не требует проверять на подлинность дипломы кандидатов в судьи и прокуроры, есть только требование - наличие высшего образования. Если бы в дипломе Тадумадзе годом поступления в институт значился какой либо год после его основания, этим дипломом никто бы не заинтересовался, сказала она.

"Считается, что при участии в конкурсе представленные дипломы проверяет специальная комиссия, но бывает, когда постфактум выясняется, что у людей, занимающих высокие посты, проблемы с дипломами", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель неправительственной организации "42-я статья Конституции" Елена Филеева .

В марте 2013 года представитель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Хачидзе заявил, что назначение министром юстиции Грузии Теи Цулукиани было ошибкой и она должна подать в отставку, так как, по его словам, у Цулукиани нет высшего юридического образования. Сама глава Минюста в телеэфире продемонстрировала свои дипломы, полученные в Тбилисском госуниверситете и в школе государственного правления во Франции. Политологи не исключали, что вопрос об отставке Цулукиани может стать предметом торгов между правящей коалицией и оппозицией.

По ее словам, парламент приостановил процедуры по кандидатуре Тадумадзе на пост судьи Верховного суда и поручил ему представить все документы по обучению в вузе, диплом которого он использует.

"На сегодняшний день пока не стоит вопрос отстранения Тадумадзе с поста генерального прокурора. Однако в случае выявления использования им поддельного диплома. может быть поднят вопрос о его импичменте", - сказала она.

По ее словам, в этом случае Тадумадзе могут привлечь к уголовной ответственности за приобретение и использование фальшивого документа, санкции этой статьи предусматривают до трех лет лишения свободы и запрет на право заниматься профессиональной деятельностью. Тадумадзе должен будет разъяснить, как фальшивый диплом попал к нему, и знал ли он о подделке, сказала она.