Судьи Верховного суда Грузии назначены вопреки протестам

12 декабря 2019, 19:38

Депутаты на фоне протестных акций у здания парламента и в зале заседаний утвердили 14 кандидатов на бессрочные должности судей Верховного суда. Утвержденный депутатами состав судей представляет угрозу правосудию, заявили неправительственные организации.

Как сообщил "Кавказский узел", сегодня на рассмотрение парламента были вынесены вопросы об утверждении кандидатов в судьи Верховного суда и лишении полномочий оппозиционного депутата Ники Мелии. У здания парламента прошла акция протеста с требованием вынести отрицательные решения по обоим вопросам. 20 протестующих были доставлены в полицию. Кроме того, оппозиционеры разбрызгали в зале заседаний парламента жидкость с резким запахом, и спикер вынужден был объявить перерыв. Общественное движение "Сирцхвилиа" ("Позор"), которое заявило, что организовало эту акцию, объяснило ее желанием сорвать утверждение кандидатов в судьи.

2 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала обновленный закон "Об общих судах", принятый накануне депутатами парламента страны, несмотря на критику со стороны оппозиции и Венецианской комиссии. После этого Высший совет юстиции представил парламенту список из 140 кандидатов в судьи Верховного суда, которых бессрочно избирает парламент. Связанная с властями группа лоббирует избрание судьями Верховного суда Грузии восьми человек, связанных с преследованиями в годы президентства Михаила Саакашвили, заявили в начале июня представители неправительственных организаций. Независимые юристы и народный защитник Грузии Нино Ломджария выступили против рассмотрения парламентом списка претендентов на должности судей.

Судьями стали 14 кандидатов из 20

Парламент утвердил сегодня на должности судей Верховного суда, назначаемых бессрочно, 14 кандидатов: Мераба Габинашвили, Миранду Эремадзе, Мамуку Васадзе, Майю Вачадзе, Тамар Замбахидзе, Владимира Какабадзе, Левана Микаберидзе, Нугзара Схиртладзе, Лали Папиашвили, Нино Кадагидзе, Кетеван Цинцадзе, Александра Цуладзе, а также Генерального прокурора Грузии Шалву Тадумадзе и секретаря Высшего совета юстиции Георгия Микаутадзе.

Все кандидатуры утверждены подавляющим большинством голосов. Всего в списке, рассмотренном комитетом, было 20 кандидатов, причем один из них, Заза Тавадзе, снял свою кандидатуру несколько дней назад.

Независимый депутат Екатерина Беселия требовала перенести заседание, которое, по ее утверждению, проводилось с нарушением регламента парламента, передал корреспондент "Кавказского узла".

Екатерина Беселия была главой юридического комитета парламента, но после заявления о непрозрачном отборе кандидатов в судьи Верховного суда ушла в отставку. В феврале, протестуя против отказа парламентариев поддержать законопроект о пятилетнем моратории на бессрочное назначение судей, Беселия объявила о выходе из правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение", а в мае заявила о создании новой политической партии - "За справедливость". На фоне протестов Беселии против списка кандидатов в судьи в интернете появилось видео ее интимной жизни.

Оппозиция и НПО раскритиковали решение парламента

Среди кандидатов есть те, кто причастен к преследованиям людей во время президентства Михаила Саакашвили, заявила руководитель неправительственной организации "Международная прозрачность - Грузия" Екатерина Гигаури.

Представитель "Форума гражданского общества Восточного партнерства" Лаша Тугуши отметил, что в конкурсе принимает участие генеральный прокурор, что грозит установлением контроля властей над Верховным судом. При этом за Шалву Тадумадзе проголосовали 89 депутатов, и только один был против.

Политолог Гия Хухашвили отрицательно оценил результаты сегодняшнего голосования за кандидатов в судьи. ""Грузинская мечта" монополизировала все государственные институты. То же самое в свое время сделала партия "Национальное движение". Теперь можно четко сказать, что "Грузинская мечта" ответственна за то, что происходило во время правления партии "Национальное движение"", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что до начала заседания юридического комитета оппозиционеры и группа независимых юристов создали "коридор позора" для депутатов парламента. Они называли депутатов "рабами" и требовали от них провалить список кандидатов в судьи. Неправительственные организации Центр образования и мониторинга прав человека, Грузинская демократическая инициатива, Transparency International Georgia продолжили протестную акцию и после вынескения решения о кандидатах в судьи.

"Большинство кандидатов отвечают интересам клана в рамках судебной системы или занимают высокие посты в нынешнем правительстве. Мы, неправительственные организации, считаем, что Верховный суд с таким составом будет представлять серьезную угрозу установлению независимого и справедливого правосудия в стране!" - перевел корреспондент "Кавказского узла" обращение, распространенное сегодня этими НПО.

После акции в парламенте возбуждено уголовное дело

В связи с разбрызгиваением сегодня в здании парламента жидкости с запахом фекалий ведется расследование по статье о причинении серьезного ущерба здоровью, сообщил спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. "К сожалению, после силовой атаки, которую мы видели в июне, <...> сегодня мы уже стали свидетелями, предположительно, химической атаки на парламент. Несколько человек отравились. Их доставили в медицинское учреждение", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Талаквадзе, прозвучавшие в эфире телекомпании "Рустави 2".

Акция была призвана показать, что каждое решение "Грузинской мечты" дурно пахнет, пояснил организатор акции, Нодар Рухадзе. "Все их решения плохо пахли, а мы не хотим, чтобы наша страна погрузилась в фекальные массы. Главная цель нашего маленького веселого представления состояла в том, чтобы не удалось утвердить карманных судей. Когда речь идет о деятельности общественного движения, это всегда в рамках закона. Все это мирно и абсолютно безопасно", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Рухадзе, сказанные в эфире телекомпании.

С 14 ноября в Грузии проходят акции протеста, вызванные провалом голосования за проект смены избирательной системы. Протестующие требуют отставки правительства, назначения внеочередных парламентских выборов и отстранения от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. До определения системы будущих парламентских выборов эскалации противостояния не будет, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Об акциях с требованием внести изменения в избирательную систему говорится в материале "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019".