16 декабря 2019, 19:42

Главврач "Центра гигиены и эпидемиологии" на Кубани получил восемь лет колонии

Суд признал бывшего главврача государственного "Центра гигиены и эпидемиологии" на Кубани в получении взятки, приговорив к восьми годам колонии строгого режима и крупному штрафу.

Как писал "Кавказский узел", главный врач "Центра гигиены и эпидемиологии" в Краснодарском крае в январе 2012 года был заподозрен в покушении на получение взятки от подчиненного руководителя одного из отделов. По данным следствия, главврач вынуждал подчиненного ежемесячно платить ему за беспрепятственную работу.

Судом установлено, что в декабре 2011 года обвиняемый требовал от главы одного из структурных подразделений взятку в 1,2 млн рублей за общее покровительство и продвижение по службе. Также условием взятки были контракты "Центра гигиены" с учреждениями дополнительного образования. Главврач был задержан при получении денег. "Сегодня приговором Ленинского районного суда Краснодара осужден руководитель ФБУЗ "Центр гигиены". Пархоменко признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России)", - сообщили а прокуратуре Краснодарского края.

Пархоменко назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 12 млн рублей. Он также лишен права занимать руководящие должности сроком на два года. В суде Пархоменко вину не признал, заявив, что "стал жертвой оговора со стороны ряда заинтересованных лиц", пишет со ссылкой на представителя прокуратуры "Интерфакс".

В пресс-службе ведомства также отметили, что процесс над бывшим главврачом "Центра гигиены и эпидемиологии" стал "одним из рекордсменов по продолжительности": дело слушалось с 2012 года и несколько раз возвращалось из суда на доследование.

Примечание:

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