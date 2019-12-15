15 декабря 2019, 18:26

Пострадавший при взрыве в Батаюрте доставлен в Махачкалу

Мужчина, госпитализированный после взрыва и пожара в селе Батаюрт, перемещен на вертолете из больницы Хасавюрта в махачкалинскую клинику.

"Кавказский узел" писал, что 14 декабря в населенном пункте Батаюрт произошел хлопок газа и пожар в одноэтажном коммерческом помещении. Пострадал один человек, его доставили в Центральную больницу Хасавюрта.

Кадр видео "Голос Дагестана" ВКонтакте https://vk.com/video-74219800_456243685Врачи больницы в Хасавюрте стабилизировали состояние мужчины, пострадавшего при взрыве на автозаправке в Батаюрте. Пациента отправили его на вертолете в ожоговый центр Республиканской клинической больнице в Махачкале, сообщило сегодня издание "Кавказ.Пост".

По информации издания, пострадавшему 39 лет, у него обожжено до 70% тела. Взрыв газа произошел, когда мужчина "попытался включить печку в помещении". В Хасавюрте ему провели противошоковую терапию и первичную обработку ожоговых ран, чтобы предотвратить развитие инфекции.

Видео с места взрыва в Батаюрте опубликовал сегодня паблик "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте". На записи видно, как в одноэтажном строении происходит взрыв и из окон вырывается мощное пламя. Через несколько секунд из здания выбегает человек, на котором горит одежда.

В 2014-2017 годах из-за происшествий на АЗС в Дагестане пострадали десятки человек, а по крайней мере два инцидента в Махачкале привели к человеческим жертвам. После каждого ЧП на заправочной станции в Дагестане власти декларировали намерение решить проблему — надзорные органы анонсировали масштабные проверки АЗС и закрытие всех заправок, работающих с нарушениями. Тем не менее в Махачкале массового сноса опасных АЗС так и не было — некоторые заправки после таких проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

Примечание:

"Пользователи соцсети в Чечне обеспокоены скачком цен на газовых автозаправках", "Пожар в Шали вызвал критику в адрес владельцев АЗС", "Умер второй пострадавший при взрыве в Сунже".

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