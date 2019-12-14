Один человек пострадал при хлопке газа в Дагестане

14 декабря 2019, 19:25

Пострадавший в результате хлопка газа и пожара в коммерческом помещении в Хасавюртовском районе доставлен в больницу.

Инцидент произошел сегодня утром в населенном пункте Батаюрт в одноэтажном помещении, используемом в коммерческих целях, сообщило ГУ МЧС по Дагестану.

Произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего возник пожар. Пострадал один человек, он доставлен в Центральную больницу Хасавюрта. Пожар потушен, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 12 декабря после взрыва газа в частном доме в пригороде Хасавюрта двое детей и двое взрослых были доставлены в Центральную городскую больницу Хасавюрта. 13 декабря в МЧС сообщили, что дети находятся в тяжелом состоянии, родители - в среднетяжелом.