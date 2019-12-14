НПО обвинили "Грузинскую мечту" в использовании админресурса перед митингом

14 декабря 2019, 11:01

Жителей разных регионов Грузии принуждают к участию в сегодняшнем партийном мероприятии "Грузинской мечты", посвященном председательству страны в Совете Европы, заявили народный защитник Нино Ломджария и несколько неправительственных организаций.

Как писал "Кавказский узел", Грузия с 27 ноября стала страной-председателем Совета Европы. В качестве приоритетных вопросов власти назвали защиту прав человека, верховенство закона и охрану окружающей среды.

На сегодня "Грузинская мечта" запланировала масштабный митинг по случаю председательства страны в Совете Европы. Госслужащим в регионах дали понять, что у тех, кто откажется от участия в митинге, возникнут проблемы на работе, вплоть до увольнения, заявила народный защитник Нино Ломджария.

"Согласно информации, полученной из Аджарии, Квемо-Картли, Шида-Картли, Самцхе-Джавахети, Кахетии, Самегрело, Гурии и Имерети, работники образовательных учреждений (детсадов, школ, музыкальных училищ), а также подчиненных органам местного самоуправления организаций, предположительно, подвергались прямому или косвенному давлению и принуждению в связи с участием в митинге", - говорится в заявлении омбудсмена.

Ломджария подчеркнула, что подобное давление является уголовным преступлением, информирвало сегодня издание "Новости-Грузия".

В ряде муниципалитетов "в мобилизации граждан активно участвуют представители мэров в селениях и депутаты сакребуло (местного самоуправления)", процитировала 13 декабря "Грузия Online" совместное заявление Международного общества за справедливые выборы и демократию, неправительственной организации "Международная прозрачность – Грузия", Демократической инициативы Грузии и Фонда Открытого общества.

По данным этих организаций, сотрудники местных администраций вынуждают участвовать в митинге работников школ, детских садов и организаций, подчиненных местному самоуправлению. "В некоторых случаях призыв отправиться на акцию имеет вид поручения, в других случаях - просьбы. Кроме того, в некоторых муниципалитетах госслужащим муниципалитетов поручено представить списки из 10 или 20 человек, отправляющихся на акцию, с указанием их имени, фамилии и личного номера", - утверждают НПО.

В Зугдиди и Чохатаури на акцию заставляют идти не только бюджетников, но и социально незащищенных лиц. "В частных беседах они выражают опасения, что их могут лишить социальной помощи, если они не примут участия в акции", - отмечается в сообщении.

Отметим, что с 14 ноября в Грузии проходят акции протеста, вызванные провалом голосования за проект смены избирательной системы. Протестующие требуют отставки правительства, назначения внеочередных парламентских выборов и отстранения от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.