Муртазали Гасангусейнов добился возобновления проверки полицейского

13 декабря 2019, 19:35

Следком вновь рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела против бывшего начальника отдела полиции по Шамильскому району и возобновил проверку в связи с данной им сводкой об убийстве в Дагестане братьев-пастухов. Представитель отца убитых Муртазали Гасангусейнова раскритиковал следствие за то, что оно не отчитывается о своей работе.

Как сообщал "Кавказский узел", отец убитых братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов и активист Джамбулат Гасанов с 14 по 21 ноября проводили ежедневные пикеты с требованием предоставить материалы проверки действий силовика, который занимал должность начальника отдела полиции по Шамильскому району и отчитался тогда об убийстве двух боевиков. Требования одиночных пикетов были выполнены, но юристы Гасангусейнова готовы оспаривать выводы следствия. Из материалов проверки вытекает, что начальник полиции за ошибку получил дисциплинарное взыскание - его понизили в должности до участкового. Тем не менее, и Гасанов, и Гасангусейнов уверены, что его причастность к делу братьев не ограничивается служебной халатностью.

Сегодня Советский райсуд Махачкалы рассмотрел жалобу на отказ возбудить уголовное дело против бывшего начальника отдела полиции по Шамильскому району, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Абубакар Янгулбаев - юрист Комитета против пыток, представляющий интересы Гасангусейнова. "Судья отложил процесс в связи с тем, что якобы данное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела уже отменено. То ли Следственным комитетом, то ли прокуратурой", - сообщил Янгулбаев.

По словам юриста, управлением Следкома по Дагестану возобновлена проверка в связи с ложной, по мнению родственников братьев Гасангусейновых, сводкой. "Когда уголовное дело в отношении братьев Гасангусейновых было прекращено, в котором их преследовали как террористов, был выделен в отдельное производство материал в отношении бывшего начальника РОВД, который дал сводку о том, что в ходе спецоперации в Шамильском районе якобы были убиты двое боевиков, открывшие огонь. Потом оказалось, что эта сводка - ложная, и возник вопрос о привлечении силовика к ответственности за эту сводку. Но следственное управление СКР по Дагестану решило, что он не должен нести за это никакой ответственности - ни по халатности, ни по служебному подлогу, они отказали в возбуждении уголовного дела", - пояснил Абубакар Янгулбаев.

Постановление об отмене отказа в возбуждении уголовного дела Янгулбаев намерен получить 16 декабря. "Я возмущен тем, что следователи СУ СКР по Дагестану не уведомляют нас, как заинтересованных лиц, о ходе следственной проверки, и нам приходится либо проводить пикеты либо писать жалобы в суд, чтобы получить хоть какую-то уведомительную реакцию Мы будем решать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности следователя, у которого в производстве находится материал проверки, за его бездействие, которое выразилось в неуведомлении нас о том, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено", - заключил Янгулбаев.

Ранее Абубакар Янгулбаев подал жалобу на имя министра МВД по Дагестану, потребовав наказать бывшего начальника полиции Шамильского района за оскорбления в телефонном разговоре. МВД Дагестана отчиталось, что жалоба подтвердилась, а виновный привлечен к дисциплинарной ответственности. Абубакар Янгулбаев посетовал на то, что в МВД не сообщили, как именно будет наказан силовик.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Убийство чабанов в Дагестане".