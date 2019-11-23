МВД пообещало наказать полицейского за оскорбление представителя Гасангусейновых

23 ноября 2019, 16:07

Жалоба юриста Комитета против пыток Абубакара Янгулбаева подтвердилась, бывший начальник полиции Шамильского района будет привлечен к дисциплинарной ответственности, отчиталось МВД Дагестана. Янгулбаев, представляющий интересы родителей убитых братьев Гасангусейновых, считает, что полицейского нужно уволить.

Как сообщал "Кавказский узел", юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев подал жалобу на имя министра МВД по Дагестану, потребовав наказать бывшего начальника полиции Шамильского района. По словам Янгулбаева, в разговоре с полицейским он столкнулся с обвинениями во лжи, подтасовке фактов, "игре на публику" и прямыми оскорблениями. Это препятствуют объективному расследованию резонансного уголовного дела братьев Гасангусейновых, подчеркнул Янгулбаев.

Отец убитых братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов и активист Джамбулат Гасанов с 14 по 21 ноября проводили ежедневные пикеты с требованием предоставить материалы проверки действий силовика, который занимал должность начальника отдела полиции по Шамильскому району и отчитался тогда об убийстве двух боевиков. Требования одиночных пикетов были выполнены, пикеты прекращены, но юристы Гасангусейнова готовы оспаривать выводы следствия. Из материалов проверки вытекает, что начальник полиции за ошибку получил дисциплинарное взыскание - его понизили в должности до участкового. Тем не менее и Гасанов, и Гасангусейнов уверены, что его причастность к делу братьев не ограничивается служебной халатностью.

Бывший начальник Шамильского районного отдела полиции, пониженный в должности до участкового и проходящий свидетелем по уголовному делу об убийстве братьев-пастухов Гасангусейновых, будет наказан за оскорбления юриста Комитета против пыток, сообщило МВД Дагестана. "В отношении него будут приняты меры дисциплинарного воздействия", - говорится в копии письма ведомства Абубакару Янгулбаеву, опубликованной на сайте Комитета против пыток 22 ноября. Письмо не датировано.

Абубакар Янгулбаев посетовал на то, что в МВД не сообщили, как именно будет наказан силовик. "На наш взгляд, единственной правильной мерой дисциплинарного наказания в этом случае должно быть увольнение. Также я буду добиваться, чтобы действиям <силовика>, которые могут являться превышением должностных полномочий, дали оценку и с точки зрения уголовного закона", - приводятся слова Янгулбаева в публикации Комитета против пыток.

Председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин в ироничной форме предложил полицейскому уйти в отставку добровольно. "Некоторые должностные лица на Северном Кавказе очень любят ссылаться на горячий характер и культурные особенности, когда встает вопрос об ответственности за оскорбления, угрозы и призывы к насилию. Горячий характер и культурные особенности, конечно, учесть можно... Только я так думаю, что раз ты форму надел, удостоверение с пистолетом в карман положил, то и действовать должен в соответствии с законом. Тебя-то ведь в ответ не оскорбишь и не обругаешь, за это посадят сразу. Вот, значит, выходи в отставку, снимай форму, сдавай пистолет с удостоверением, и горячись, сколько хочешь. Нам тогда на твои угрозы и оскорбления будет наплевать", - написал Каляпин.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых не согласились с этим, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Убийство чабанов в Дагестане".