Жительница Кавказа указала на местонахождение соотечественниц в Сирии

13 декабря 2019, 03:29

Гражданки России, покинувшие лагерь Айн-Исса отступление курдских отрядов першмерги, вместе с детьми находятся в плену у отрядов сирийской оппозиции в небольшом городке в Сирии, рассказала уроженка Северного Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", уроженки Северного Кавказа с детьми, находившиеся в лагере в Сирии, после начала военной операции турецких войск опасаются за свою жизнь и просят эвакуировать их из прифронтовой зоны, рассказала родственница одной из женщин. В лагере находятся уроженки в том числе Дагестана и Чечни, следует из опубликованных аудиообращений к властям России. С середины октября эти женщины перестали выходить на связь с родными. Матери и другие близкие родственники оказавшихся в зоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке россиянок обратились к Путину с просьбой вернуть домой дочерей и внуков. Обращение подписали около 2 тысяч человек.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство", информирует РИА "Новости".

Одна из уроженок Северного Кавказа, ранее находившаяся в заключении в курдском лагере Айн-Исса, 4 декабря сообщила своим родным о том, что покинувшие лагерь после бегства курдских боевиков женщины в настоящий момент вместе с детьми находятся в плену у отрядов сирийской оппозиции в небольшом городе в Сирии.

"Я одна из женщин, которая вышла из лагеря Айн-Исса. Мне удалось доехать до города Азаз, что находится на границе с Турцией. Недавно я узнала, что все женщины, которые ушли в Тель-Абьяд к ССА (Сирийская свободная армия, ведущая вооруженную борьбу против правительства Сирии, возглавляемого президентом Башар Асадом, - прим. «Кавказского узла») сейчас находятся в тюрьме" , - говорится в сообщении, направленном женщиной по WhatsApp своим родственникам (скриншот сообщения имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

Автор сообщения пояснила, что информацию она получила от одного из членов ССА. Город, в котором находится тюрьма, также находится под контролем ССА.

В Айн-Иссе находились около 12 тысяч человек, в том числе около 1000 женщин и детей из семей предполагаемых боевиков запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". По данным курдских властей, 13 октября из лагеря сбежали около 800 человек, сообщила 13 октября "Русская служба Би-би-си".

Женщины с детьми перебрались в соседний арабский лагерь, но и тот спустя сутки начал сворачиваться и готовиться к эвакуации в ожидании предстоящих боев между силами турецкой армии, курдскими боевиками и стягивающимися к границе правительственными силами Башара Асада, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» родственница одной из россиянок.

По ее словам, они добрались до турецкой границы, до местности Тель-Абьяд, где несколько дней пробыли в лагере протурецких военизированных отрядов из коалиции сирийских оппозиционных сил, в последующем их передали другим подразделениям ССА, которые поместили их в тюрьму в небольшом сирийском городке.

"Кавказский узел" не имеет возможности проверить информацию о местонахождении россиянок с детьми.