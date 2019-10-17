Уроженки Кавказа попросили об эвакуации из зоны конфликта в Сирии

17 октября 2019, 11:03

Уроженки Северного Кавказа с детьми, находившиеся в лагере в Сирии, после начала военной операции турецких войск опасаются за свою жизнь и просят эвакуировать их из прифронтовой зоны, рассказала родственница одной из женщин. В лагере находятся уроженки в том числе Дагестана и Чечни, следует из опубликованных аудиообращений к властям России.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября Турция начала на приграничной территории Сирии военную операцию "Источник мира", целью которой заявлены разгром сил самообороны местных курдов, создание там зоны безопасности и размещение сирийских беженцев. После этого власти Армении призвали международное сообщество защитить права армян, оказавшихся в зоне военных действий. К 12 октября с прифронтовой территории самостоятельно выехали 10 семей сирийских армян.

Гражданки России, которые ранее находились в тюрьмах под контролем курдских боевиков, опасаются за свои жизни и призвали власти Турции и России помочь им с эвакуацией из зоны боевых действий, сообщила 16 октября корреспонденту "Кавказского узла" жительница Дагестана Земфира.

"У меня там невестка и трое внуков, они последними покинули курдский лагерь Айн-Исса, шли до турков очень долго, ночь провели в пустыне, в голоде, холоде, сегодня утром стали двигаться дальше. Сейчас они добрались до приграничной зоны в город, подконтрольный Турции. Их накормили, приняли, дали умыться, предоставили жилье. Их там 15 женщин и 27 детей", - рассказала она.

По словам женщины, невестка рассказала ей, что, потеряв на передовой нескольких бойцов, турецкие военные "пришли злые" и заявили женщинам: "Почему мы должны вам помогать, идите, куда хотите".

В курдском лагере находилось больше людей, уточнила Земфира. "Часть из них ушли с курдами, а наши до последнего оставались в лагере по нашему указанию, мы требовали, чтобы они сидели до последнего, пока не придут турки. А турки так и не пришли, раньше туда вошли силы [президента Сирии] Башара Асада, они бежали по полю, кого-то успела подобрать машина, кто-то пешком дошел до турков. Курды требовали покинуть лагерь, чтобы в дальнейшем обвинить их в побеге, но они этого не сделали. Тогда курды подожгли их палатки, но они продолжали там оставаться. За воротами этого лагеря находился еще один лагерь с местными сирийцами, которые их приютили, а наутро и те начали покидать свой лагерь", - рассказала жительница Дагестана.

"Кавказский узел" не имеет возможности проверить информацию жительницы Дагестана об условиях, в которых находятся люди, покинувшие лагерь курдов, и о количестве женщин, обратившихся за помощью к властям.

В Айн-Иссе находились около 12 тысяч человек, в том числе около 1000 женщин и детей из семей предполагаемых боевиков запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". По данным курдских властей, 13 октября из лагеря сбежали около 800 человек, сообщила 13 октября "Русская служба Би-би-си".

Правительство Сирии направило на военную базу около города Айн-Исса подкрепление, в частности, дополнительную бронетехнику, сообщил 16 октября "Интерфакс".

14 октября российское издание RTVI опубликовало аудиозаписи обращений, поступивших, по словам члена Совета по правам человека при главе Чеченской Республике Хеды Саратовой, на ее автоответчик от россиянок, находящихся в лагере Айн-Исса.

"Среди нас есть из Дагестана очень много [людей] и вообще с Кавказа очень много людей. В основном турчанки и с Кавказа люди. Только эти остались, остальные разбежались", - сказала на русском языке женщина на одной из аудиозаписей, уточнив, что в лагере приблизительно 200 человек.

В другом аудиосообщении женщина сообщила, что россиянки опасаются за свою судьбу. "Нам говорят, что турки от нас в 10 километрах, но здесь слышна стрельба. Как мы понимаем, курды не ушли - может, у них остались [бойцы], которые до последнего воюют. И эти курды, которые остались, могут ночью ворваться с оружием и вывести куда-нибудь нас", - сказала она.

Издание подчеркнуло, что голоса женщин на аудиозаписях "изменены в целях безопасности". "Кавказский узел" не имеет возможности проверить, кем и в каких условиях записаны эти сообщения.

МИД России по состоянию на 11.00 мск не прокомментировал на своем сайте просьбу гражданок России об эвакуации.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на тематической странице "Сирия в огне".