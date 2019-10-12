Более 10 армянских семей покинули зону боевых действий в Сирии

12 октября 2019, 22:20

Семьи сирийских армян самостоятельно выехали из сирийского города Телль-Абьяд, который находится непосредственно в зоне боевых действий. Среди сирийских армян пострадавших нет, и эвакуация пока не планируется, сообщили власти Армении.

Как писал "Кавказский узел", власти Армении решили вывезти армянское население Сирии, оказавшееся под огнем турецкой армии, и призвали международное сообщество защитить права национальных и религиозных меньшинств в зоне военных действий.

На данный момент вопрос эвакуации сирийских армян из зоны боевых действий не стоит, заявило 10 октября посольство Армении в Сирии. "Более десятка армянских семей из Телль-Абьяда, который находится непосредственно в зоне боевых действий, самостоятельно эвакуировались в Алеппо и в более безопасные районы провинции Эль-Хасака", - сказано на странице дипмиссии в Facebook в сообщении, перевод которого сделал корреспондент "Кавказского узла".

Сирийские 9 октября источники сообщили об артиллерийских ударах турецкой армии. Два мирных жителя погибли и еще двое получили ранения в результате удара по деревне, расположенной западнее сирийского города Рас-эль-Айн, сообщил Центр координации и военных операций курдских "Сирийских демократических сил". Сирийский государственный телеканал Ikhbariya объявил, что армия Турции атаковала города Дарбасия, Маликия, Камышлы в провинции Хасеке и Телль-Абьяд и Айн-Иса в провинции Ракка, передало РИА "Новости" в тот же день. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, отметив, что главными целями Анкары станут очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение сирийских беженцев, которых Турция "не может бесконечно содержать", отмечает агентство.

Бывший министр по делам армянской диаспоры, депутат правящей фракции Мхитар Айрапетян заявил об отсутствии пострадавших среди армян Телль-Абьяда. По его данным, трехтысячное армянское население Камышли остается в городе. "Как сообщили в беседе сами горожане, а также власти города необходимости эвакуации нет", - сказано в сообщении депутата на его странице в Facebook.

Он отметил, что с 11 октября в Камышли возобновили работу рынки, однако школы, исходя из вопросов безопасности, остаются закрытыми. В тот же день армянский парламент провел закрытое заседание, на котором обсуждался вопрос помощи проживающим на севере Сирии армянам.

Города Телль-Абьяд и Камышли, согласно Google Map, расположены менее, чем в 300 метрах от границы с Турцией и в 204 километрах и 424 километрах от Алеппо соответственно. Алеппо, согласно Google Map, расположен в 60 километрах от турецко-сирийской границы.

Официального запроса об эвакуации армян, проживающих на севере Сирии, не поступало, проинформировал по окончании обсуждения секретарь Совета безопасности Армен Григорян. "Однако, если будет предложение, мы предпримем меры, чтобы обеспечить эвакуацию", - сказал секретарь Совбеза в эфире "Радио Азатутюн".

После конфликта в Сирии в Армению переехали 22-23 тысячи сирийских армян, однако, по последним данным ООН, их численность на сегодня составляет 14 700 человек, заявила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Миграционной службы Армении Нелли Давтян, добавив, что за получением убежища обратились около 900 человек.

В июле 2018 года власти Армении представили трехлетнюю программу, рассчитанную на интеграцию переселенцев из Сирии в армянское общество и обеспечение им условий для достойной жизни.

По словам Давтян, для беженцев из любой страны организуются курсы обучения армянского языка и гражданской позиции. "Кроме того, в течение девяти месяцев им компенсируется аренда жилья в размере 60 тысяч драмов (примерно 125 долларов). На данный момент субсидию от государства получают около 40 семей. Большинство сирийских армян себя считают репатриантами и не хотят пользоваться программами беженцев", - заявила она.

Были реализованы также программы при поддержке общественных и благотворительных организаций, вне зависимости от правового статуса переселенцев из Сирии, добавила пресс-секретарь.

"Сейчас, например, с World Vision Armenia обсуждается реализация программы оказания сирийским армянам бизнес-поддержки", - отметила Давтян.

Проект-менеджер благотворительной организации World Vision Armenia Севан Петросян заявила, что программа содействия реализуется при поддержке Госдепа США.

"Бенефициарами двухгодичной программы, которая рассчитана на трудоустройство и социально-экономическую интеграцию ее участников, станут около 760 беженцев", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

8 февраля в Сирию прибыла армянская группа в количестве 83 человек, состоящая из медперсонала, специалистов по гуманитарному разминированию, а также обеспечению безопасности самих специалистов. Оппозиция раскритиковала решение властей отправить миссию в Сирию. Армянские политологи назвали отправку контингента реверансом в сторону России. В марте армянский сапер подорвался в Сирии на мине, ему ампутировали ступню.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на тематической странице "Сирия в огне" .