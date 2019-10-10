Ереван анонсировал эвакуацию армянских семей из-под обстрелов в Сирии

10 октября 2019, 14:48

Армянские власти решили вывезти армянское население Сирии, оказавшееся под огнем турецкой армии, и призвали международное сообщество защитить права национальных и религиозных меньшинств в зоне военных действий.

Об обстреле населенных армянами сирийских населенных пунктов сообщил сегодня со ссылкой на генерального консула Армении в Алеппо Армена Саргсяна депутат парламента Мхитар Айрапетян.

"Турки обстреливают город Телль-Абьяд, где проживают 16 армянских семей. Планируется в ближайшее время эвакуировать эти семьи. Кроме этого, под обстрелами оказался город Камишли, где также много армян", – перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение, размещенное на странице Мхитара Айрапетяна в Facebook.

Военные действия, начатые Турцией в Сирии, приведут к потерям среди мирного населения, увеличению потока беженцев, гуманитарному кризису, заявил сегодня МИД Армении. "Особое беспокойство вызывает ситуация, создавшаяся для национальных и религиозных меньшинств. Военное вторжение создает непосредственную угрозу грубых и массовых нарушений прав человека на основе его идентичности", - говорится в заявлении ведомства.

Вооруженный конфликт в Сирии привел к оттоку местного армянского населения на историческую родину. В июле 2018 года власти Армении представили трехлетнюю программу, рассчитанную на интеграцию переселенцев из Сирии в армянское общество и обеспечение им условий для достойной жизни.

Армения призвала международные структуры защитить население граничащих с Турцией районов Сирии, передал корреспондент "Кавказского узла" заявление МИД страны. Глава правительства Никол Пашинян сегодня заверил, что Армения продолжит оказывать сирийцам гуманитарную помощь.

Гуманитарная миссия Армении в Сирии продолжает работу в обычном режиме, принято решение не отзывать ее, сообщила ответственная по связям с общественностью Центра гуманитарного разминирования и экспертиз Назели Элбакян, сославшаяся на главу миссии. Элбакян уточнила, что миссия дислоцируется довольно далеко от попавшего под обстрелы города Камышли. "Армянские врачи и саперы продолжают ежедневную миссию в Алеппо", - процитировали сегодня Назели Элбакян "Новости Армении".

8 февраля, в Сирию прибыла армянская группа в количестве 83 человек, состоящая из медперсонала, специалистов по гуманитарному разминированию, а также обеспечению безопасности самих специалистов. Оппозиция раскритиковала решение властей отправить миссию в Сирию. Армянские политологи назвали отправку контингента реверансом в сторону России. В марте армянский сапер подорвался в Сирии на мине, ему ампутировали ступню.

Турецкая военная операция "Источник мира" началась в Сирии вчера, 9 октября. Она направлена против Рабочей партии Курдистана и "Исламского государства" (организация признана террористической и запрещена в России решением суда). "Наши цели - уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах. <...> Операция "Источник мира" нейтрализует террористические угрозы в отношении Турции и приведет к созданию безопасной зоны, способствующей возвращению сирийских беженцев в свои дома. Мы сохраним территориальную целостность Сирии и освободим народ региона от тисков террористов", - процитировало 9 октября РИА "Новости" заявление президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на тематической странице "Сирия в огне" .