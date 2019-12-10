Приостановлено уголовное дело о пытках четырех анапчан

10 декабря 2019, 04:25

В очередной раз уголовное дело о пытках жителей Анапы Артема Пономарчука, Арама Арустамяна, Карена и Эрика Енгоянов приостановлено из-за отсутствия информации о виновных лицах.

Как писал "Кавказский узел", Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны, задержанные в Анапе в декабре 2015 года, признались в разбойном нападении. На период следствия они были помещены под домашний арест. По словам родителей, молодые люди находились в постоянном стрессе и лишились возможности содержать свои семьи. Родственники молодых людей заявили, что те сознались в преступлении, которого не совершали, под жестокими пытками. Однако следователь 1 марта закрыл дело о пытках, решив, что потерпевшие оговаривают силовиков. По данным правозащитников, в этом деле за время расследования не появилось подозреваемых. 24 июня следствие заменило жителям Анапы домашний арест на подписку о невыезде.

Следственный комитет вынес решение о приостановлении уголовного дела о пытках четырех анапчан Артема Пономарчука, Арама Арустамяна, Карена и Эрика Енгоянов, говорится в сообщении, опубликованном 9 декабря на сайте "Комитета против пыток".

По данным организации, основанием для принятия такого решения является отсутствие информации о виновных лицах, тогда как все возможные следственные действия были проведены.

На сайтах Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю и Следственного комитета РФ по данным на 04.25 мск сегодня, 10 декабря сведений о приостановлении уголовного дела нет. "Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей Следкома относительно данных, озвученных "Комитетом против пыток".

2 марта "Комитет против пыток" презентовал в Краснодаре фильм "Крайний юг" о судьбе четверых жителей Анапы, которые подверглись пыткам и стали фигурантами уголовного дела о разбое. Премьеру тогда посетили около 30 человек. После премьеры председатель краснодарского отделения "Комитета против пыток" Сергей Романов сообщил, что у силовиков фильм вызвал раздражение. 26 марта фильм показали в московском Сахаровском центре.

Отец Арама Арустамяна Самвел заявил во время одиночного пикета, проведенного 26 июня в центре Анапы, что психика его сына серьезно нарушена. "(Он) пытается жить нормальной жизнью", - сказал он. При этом он отметил, что сами жертвы пыток пока не готовы общаться с журналистами.

Отчим Артема Пономарчука Александр Завгородний отметил на пикете, что после того, как молодым людям изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, появилась надежда на справедливое расследование.

Ранее мать Пономарчука Анна Завгородняя рассказала подробности пыток, которым подвергся ее сын. По ее словам, ему надевали на голову противогаз, били металлическим предметом по ступням, пинали ногами, были лицом об пол, а также пускали через его тело электрический ток.

Мать Карена Енгояна Алла Енгоян, по ее словам, два дня ничего не знала о судьбе сына. Она сообщила, что его "душили противогазом, пускали по нему ток". Отец Арама Арустамяна Самвел Арустамян также сообщил, что его сына пытали противогазом и током.