ЕСПЧ присудил почти 6 тысяч евро азербайджанскому оппозиционеру

06 декабря 2019, 01:09

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу азербайджанского оппозиционера Бейбалы Абила на нарушение права на свободные выборы и постановил выплатить ему денежную компенсацию.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября 2010 года в Азербайджане состоялись выборы в Национальное собрание. В голосовании, по данным ЦИК, приняли участие 2 млн 480 тысяч 205 избирателей, или 50,14% от их общего числа. Борьбу за 125 депутатских мандатов вели около 690 кандидатов. По итогам выборов правящая партия "Ени Азербайджан" увеличила число депутатских мандатов с 63 до 75. В парламент прошли еще 12 кандидатов, представляющих девять других партий. В 38 округах победили независимые кандидаты. В июне 2016 года ЕСПЧ объявил решения по 18 делам из Азербайджана, удовлетворив, в частности, жалобы на нарушение избирательного права.

Решение по жалобе Бейбалы Абила ЕСПЧ объявил 5 декабря. В нем указано, что заявитель баллотировался кандидатом в депутаты парламента Азербайджана по 11-му Гарадагскому округу на выборах 7 ноября 2010 года, однако его регистрация была аннулирована. Члену партии "Классического народного фронта Азербайджана" (ПКНФА) Абилу вменили начало предвыборной агитации и распространении печатных материалов в поселках Гызылдаш и Алят раньше предусмотренного для этого срока. Однако окружная избирательная комиссия, апелляционный и Верховный суды Азербайджана не вняли его доводам о том, что против него была совершена провокация, и он не имел отношения к распространению агитматериалов, сказано в решении, опубликованном на сайте ЕСЧП.

При этом дело Абила рассматривалось в избиркомах без его участия, а копии решений ему были выданы с задержкой, "чтобы ограничить его возможности на эффективное обжалование", установил ЕСПЧ и признал нарушение права на свободные выборы (ст. 3 Конвенции прав человека).

Страсбургский суд постановил выплатить Абилу в качестве компенсации 4500 евро и 1459 евро на возмещение судебных расходов.

Абил оказался недоступен для комментариев. Он находится на лечении за рубежом, сообщил зампред ПКНФА Хазар Теюб, отметив, что Абил продолжает оставаться в политике.

"Бейбала Абил продолжает активно заниматься политикой. Он председатель Высшего меджлиса нашей партии", - сказал Теюб корреспонденту "Кавказского узла".

Представлявший интересы Абила в ЕСПЧ юрист, глава Общества правовой защиты Интигам Алиев заявил, что "регистрация Абила по надуманным предлогам была отменена (в 2010 году) на вторых выборах подряд".

В 2005 году его регистрацию также аннулировали, и в 2011 году ЕСПЧ признал это решение неправомерным, сказал он.

"На выборах 2010 года регистрацию представителя партии "Классического народного фронта Азербайджана" (ПКНФА) Бейбалы Абила вновь ликвидировали, якобы за преждевременную агитацию. При этом было проигнорировано его обращение в прокуратуру о том, что он не имеет отношения к распространению агитматериалов, и что это была провокация конкурентов", - сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

ЕСПЧ 21 февраля 2012 года признал правомерными жалобы на нарушение прав на свободные выборы двух кандидатов в депутаты на парламентских выборах 2005 года в Азербайджане Бейбалы Абила и Хангусейна Алиева.

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли считает, что обнародование решения ЕСПЧ по делу Абила "обретает особую актуальность в свете предстоящих внепарламентских выборов".

"Как раз стало известно, что глава государства назначил на 9 февраля внеочередные парламентские выборы. Объявление решения по делу Абила является напоминаем о существовании в Азербайджане практики нарушения прав граждан на свободные выборы. Это требует еще более пристального внимания международной демократической общественности к внеочередным выборам для проведения их в соответствии со стандартами Совета Европы и ОБСЕ", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ оказался недоступен для комментариев.