Назначена дата внеочередных выборов в парламент Азербайджана

05 декабря 2019, 16:53

Ильхам Алиев подписал указ о роспуске парламента, парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

Как сообщал "Кавказский узел", с инициативой роспуска парламента выступила правящая партия "Ени Азербайджан". Депутаты подавляющим большинством голосов поддержали это предложение. Президент попросил Конституционный суд проверить, может ли он распустить парламент по просьбе самих депутатов, и получил одобрение.

Президент Азербайджана распорядился распустить Милли Меджлис пятого созыва и назначил внеочередные парламентские выборы, передал корреспондент "Кавказского узла" содержание сегодняшнего указа Ильхама Алиева. Как отмечено в документе, глава государства принял это решение по просьбе самих депутатов и в связи с заключением Конституционного суда по этому поводу.

Исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов пояснил, что обновление состава парламента нужно для поддержки "реформ, проводимых президентом". Досрочные выборы сильно ограничат возможности оппозиции войти в парламент и только усилят "семейную власть" в Азербайджане, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Они усомнились в правомерности решения Конституционного суда.