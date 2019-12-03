Верховный суд утвердил приговор по делу о подготовке теракта в Северной Осетии

03 декабря 2019, 17:20

Приговор уроженцу Ингушетии Тимуру Албакову, осужденному на 10 лет по делу о подготовке теракта в Северной Осетии, оставлен в силе, сообщили в Верховном суде России.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил 10 лет колонии строгого режима Тимуру Албакову, обвиненному в подготовке теракта в одном из сел Северной Осетии и попытке вступить в ряды запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

Защита обжаловала приговор, однако коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России сегодня также признала Албакова виновным и оставила приговор Северо-Кавказского окружного военного суда без изменений, проинформировали корреспондента "Кавказского узла" в пресс-службе Верховного суда России.

"Приговор по данному делу был оставлен без изменений", - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, по версии обвинения, с 3 марта по 8 мая 2018 года Албаков запланировал теракт на территории села Чермен Северной Осетии, для чего через Интернет получил материалы о способах изготовления самодельных бомб, приемах и методах ведения разведывательной деятельности, убийства людей. Кроме того, по версии следствия, Албаков хранил по месту своего жительства самодельное взрывное устройство, а в конце марта 2018 года решил вступить в "Исламское государство"* и планировал участвовать в его деятельности. Сам Албаков в ходе процесса свою вину отрицал.

Комментариями Тимура Албакова и его представителей относительно сегодняшнего решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.