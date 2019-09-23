Житель Северной Осетии осужден на 10 лет тюрьмы за подготовку теракта

23 сентября 2019, 13:24

Северо-Кавказский военный суд признал виновным Тимура Албакова в подготовке теракта и попытке вступить в ряды ИГ* и приговорил его к 10 годам колонии, также штрафу в 10 тысяч рублей. Сам Албаков свою вину отрицал.

На сегодняшнем заседании Северо-Кавказский военный суд огласил приговор по делу Тимура Албакова, который занял несколько минут: председательствующий судья зачитал только вводную и резолютивную части, сообщил корреспондент «Кавказского узла», который был единственным представителем СМИ в зале суда. Албакову было назначено 10 лет колонии строгого режима и штраф в 10 тысяч рублей . В срок отбывания наказания осужденному, согласно приговору, будет зачтён период его ареста после задержания - с 12 июня 2018 года.

Помимо лишения свободы осужденный также приговорен к одному году ограничения свободы: после освобождения из колонии Албаковунельзя будет выходить из дома с 22.00 мск до 6.00 мск, покидать территорию муниципалитета, посещать массовые мероприятия, менять место жительства или работы без согласия надзорных органов. Также, согласно приговору, на него возложена обязанность после выхода из колонии "являться в специализированные государственные органы два раза в месяц для регистрации".

"Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда России", - уточнил судья.

Албаков - молодой худощавый человек - встретил приговор спокойно, передал корреспондент "Кавказского узла".

В прениях госбвиненитель запрашивал для Албакова аналогичный вынесенному судом срок, пояснил корреспонденту «Кавказского узла» представитель суда. Вину подсудимый отрицал. Дело Албакова рассматривалось с июня, следует из картотеки на сайте суда, процесс занял девять заседаний.

Адвокаты подсудимого на сегодняшнее оглашение приговора не пришли. Кого-либо из родственников и знакомых Албакова на оглашении приговора также не было, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Тимур Албаков обвинялся по статьям «приготовление к совершению теракта», «попытка участия в деятельности террористической организации» и « незаконное хранение взрывного устройства».

По версии обвинения, с 3 марта по 8 мая 2018 года подсудимый запланировал теракт на территории села Чермен Северной Осетии. Для этого Албаков через Интернет получил материалы о способах изготовления самодельных бомб, приемах и методах ведения разведывательной деятельности, убийства людей, утверждают следователи.

Кроме того, подсудимый хранил по месту своего жительства самодельное взрывное устройство, а в конце марта 2018 года решил вступить в запрещенную в России судом террористическую организацию «Исламское государство» и планировал участвовать в ее деятельности, утверждает следствие.

«Албаков был задержан сотрудниками правоохранительных органов" - ранее рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о сути обвинения по делу Албакова в пресс-службе суда.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 14 сентября на заседании пятеро жителей Астрахани, среди которых есть уроженцы Дагестана и Ингушетии, отказались признать в Северо-кавказском военном суде вину в незаконном обороте оружия и создании ячейки запрещенной террористической организации "Исламское государство". Они заявили, что дали признательные показания под пытками.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* - организация "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признана террористической и запрещена в России судом.