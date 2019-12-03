Уроженец Чечни осужден за вербовку в ИГ*

03 декабря 2019, 12:59

Южный окружной военный суд сегодня признал выходца из Чечни Сослана Абубакарова виновным в пособничестве терроризму и назначил ему 2,5 года колонии.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре из Германии в Волгоград был экстрадирован девятнадцатилетний юноша, который, по версии следствия, в 2017 году через интернет уговорил двух подростков вступить в ряды сирийских боевиков. Уехать в Сирию подросткам помешали сотрудники спецслужб, оба подростка были приговорены к трем годам колонии строгого режима. Дело экстрадированного передали в Южный окружной военный суд.

По версии следствия, в 2017 году Сослан Абубакаров, живя в Германии, через мобильное приложение рассылал знакомым сообщения и мультимедиа, побуждающие вступить в запрещенную в России судом террористическую организацию "Исламское государство". Подсудимый признал вину частично, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе военного суда в Ростове-на-Дону.

Сослан Абубакаров осужден на два года и шесть месяцев исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, подчеркнули в суде. Отметим, что по статье о вербовке Абубакарову грозило до 15 лет заключения.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* организация признана террористической и запрещена в России решением суда.