Табличка у входа в Южный окружной военный суд. Фото: пресс-служба ЮОВС

03 декабря 2019, 12:59

Уроженец Чечни осужден за вербовку в ИГ*

Южный окружной военный суд сегодня признал выходца из Чечни Сослана Абубакарова виновным в пособничестве терроризму и назначил ему 2,5 года колонии.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре из Германии в Волгоград был экстрадирован девятнадцатилетний юноша, который, по версии следствия, в 2017 году через интернет уговорил двух подростков вступить в ряды сирийских боевиков. Уехать в Сирию подросткам помешали сотрудники спецслужб, оба подростка были приговорены к трем годам колонии строгого режима. Дело экстрадированного передали в Южный окружной военный суд.

По версии следствия, в 2017 году Сослан Абубакаров, живя в Германии, через мобильное приложение рассылал знакомым сообщения и мультимедиа, побуждающие вступить в запрещенную в России судом террористическую организацию "Исламское государство". Подсудимый признал вину частично, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе военного суда в Ростове-на-Дону.

Сослан Абубакаров осужден на два года и шесть месяцев исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, подчеркнули в суде. Отметим, что по статье о вербовке Абубакарову грозило до 15 лет заключения.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* организация признана террористической и запрещена в России решением суда.

Примечание:

"Чеченские силовики объяснили преследование Азамата Байдуева", "Немецкая пресса назвала арестованного за терроризм выходцем из Чечни", "Суд в Англии попросил пересмотреть экстрадиционное дело уроженца Чечни".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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