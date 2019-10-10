Уроженец Чечни обвинен по делу о вербовке в ряды сирийских боевиков

10 октября 2019, 19:48

В Южный окружной военный суд передано дело экстрадированного из Германии уроженца Чечни, обвиннного в вербовке двух подростков в Волгоградской области. Обвиняемый полностью признал свою вину, заявило следствие.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре из Германии в Волгоград был экстрадирован девятнадцатилетний юноша, который, по версии следствия, в 2017 году через интернет уговорил двух подростков вступить в ряды сирийских боевиков. Уехать в Сирию подросткам помешали сотрудники спецслужб, оба приговорены к трем годам колонии строгого режима.

Следствие отчиталось о завершении расследования дела уроженца Чечни, обвиненного по статье "Вовлечение лиц в участие в незаконном вооруженном формировании". Дело передано в Южный окружной военный суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления Следкома по Волгоградской области.

Обвиняемый полностью признал свою вину, со ссылкой на официального представителя ведомства Наталию Рудник передал сегодня "Интерфакс".

По 1-й части статьи 205.1 Уголовного кодекса России обвиняемому грозит до 15 лет заключения.

На сайте Южного окружного военного суда в Волгограде по состоянию на 19.47 мск 10 октября нет информации о начале слушаний по этому делу.

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