20 сентября 2019, 00:12

Обвиняемый в содействии сирийским боевикам экстрадирован из Германии в Волгоград

Девятнадцатилетний уроженец кавказской республики, экстрадированный в Волгоград, обвиняется в том, что уговорил двух подростков вступить в ряды боевиков в Сирии, сообщил Следком.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый, находясь в Германии, по переписке в соцсети уговорил двух несовершеннолетних жителей России вступить в незаконное вооруженное формирование на территории Сирии. Сотрудники спецслужб не позволили подросткам отправиться в зону боевых действий и привлекли их к уголовной ответственности, а обвиняемый в их вовлечении в незаконное вооруженное формирование был объявлен в розыск. В апреле стало известно, что он находится в Германии. Там он был задержан и экстрадирован оттуда в Волгоград. "В ходе допроса подследственный отказался от дачи каких-либо показаний", - сообщил Следственный комитет России 19 сентября.

Уроженец кавказской республики обвиняется по ч. 1 ст. 205.1 УК России (вовлечение лиц в участие в незаконном вооруженном формировании). "За попытку принять участие на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании сообщники основного фигуранта преступления были приговорены к трем годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно части 1 статьи 205.1 УК РФ содействие террористической деятельности со склонением, вербовкой или иным вовлечением иных лиц в подобную деятельность наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Отмечается также, что расследованием уголовного дела относительно вербовки несовершеннолетних россиян в ряды сирийских боевиков занимается следственное управление Следкома Волгоградской области. Уроженцем какой именно кавказской республики является обвиняемый, в сообщении не указано.

"Кавказский узел" ранее писал, что суд во Владимирской области признал гражданина Армении виновным в вербовке подростка в террористическую организацию и приговорил его к 14 годам колонии, сообщила 9 сентября ФСБ.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа публикуется на тематических страницах "Кавказского узла" "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

"Житель Чечни осужден за финансирование терроризма", "Трое уроженцев Дагестана отказались признать вину в финансировании терроризма", "Жительница Ингушетии заподозрена в причастности к сирийским боевикам".

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