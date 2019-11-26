Журналисты и пользователи сети осудили угрозы Рагде Ханиевой

26 ноября 2019, 22:29

Анонимные поборники морали обратились к тейпу Ханиевых в Ингушетии с требованием "остановить" участницу телешоу "Голос" Рагду Ханиеву. Правоохранительные органы должны обратить внимание на прямые угрозы девушке, считает автор журнала "Даптар" Амина Рамаданова. Пользователи сети выступили против травли Ханиевой.

Как писал "Кавказский узел", выступление уроженки Ингушетии Рагды Ханиевой в телешоу "Голос" вызвало в соцсетях споры о нарушении вайнахских правил приличия. Критики потребовали, чтобы Ханиева, позволившая себе обняться с посторонними мужчинами, больше не называла себя ингушкой. К критике Ханиевой присоединились и авторитетные люди, отметила активистка назрановского ресурсного центра "Развитие" Джанет Ахильгова. Опрошенные "Кавказским узлом" активистки указали на двойные стандарты в оценке действий мужчин и женщин.

Жюри высоко оценили выступление Рагды Ханиевой в первом этапе 8-го сезона российского песенного шоу "Голос". После похвал один из них, Сергей Шнуров, взял девушку за руку. На видео, опубликованном 8 ноября на канале "Голос / The Voice Russia" в Youtube, видно, что затем Ханиеву обняли Полина Гагарина и Валерий Сюткин, а Валерий Меладзе взял ее за руку и поцеловал в щек

Сотрудники правоохранительных органов должны обратить внимание на травлю Рагды Ханиевой и прямые угрозы в адрес девушки. Такое мнение высказала автор публикации в журнале "Даптар" Амина Рамаданова.

Недоброжелатели Рагды выпустили видеообращение "ко всем достойным братьям и к тейпу Ханиевых" с призывом "показать свое недовольство этой ханиевской девочке", говорится в публикации на сайте издания от 25 ноября.

"Если среди Ханиевых есть хоть один мужчины, остановите свою женщину. Она опозорила наш народ. Когда вышло первое видео, я думал, что второй раз не позволят ей, но опять же она продолжает делать вещи, которые позорят наш народ. Если есть хоть один мужчина среди Ханиевых, остановите свою женщину. Или ее остановят братья", - приводит Рамаданова текст обращения на русском языке. Она также перевела один из комментариев о Рагде, оставленный в Instagram по-ингушски: «Братья, нам нужно собраться и завалить ее, надо остановить ее, если из нее не выбить душонку, она не остановится».

"Братьям надо собраться и остатками извилин пошевелить, иначе в тюрьме окажутся за угрозы", - написала Мадина Гарунова, комментируя публикацию "Даптар" на странице дагестанской журналистки Светланы Анохиной в Facebook.

"Успехов девочке! Новых высот в выбранном деле! Талант от Бога, и противиться этому таланту — идти против воли Всевышнего!" - написал под постом Анохиной Абдурашид Саидов.

"Пусть все будет у тебя, девочка. А этих вот пусть не будет в твоей жизни", - написала сама Анохина, обратившись к Рагде в своем посте.

Пользователи сети раскритиковали обращение к Ханиевым

Информация об обращении к Ханиевым с требованием повлиять на Рагду появилось, в частности, на закрытой странице "novosti_ingushetia" в Instagram. Один из роликов, записанный на ингушском языке, цитируется в публикации ингушского издания Bakdar.org от 24 ноября.

"Угроза лишения статуса человека, чести была более действенным инструментом регулирования общественных отношений на протяжении веков в ингушском обществе", - написано по-русски на фоне записи, автор которой говорит по-ингушски.

Публикация на сайте Bakdar получила большое количество комментариев. "Эта девчонка никак и ни чем не опозорила нас, а наоборот заставила говорить о нашем народе как о талантливом и одаренном на зависть нашим недоброжелателям и открытым врагам", - написал анонимный пользователь.

"Тот кто не в состоянии навести порядок у себя дома пытается совать свой нос в чужие дела. Эта девочка не сделала ничего предосудительного. Никто не имеет права учить их правилам поведения. Потому что никто не несёт ответственность за чужие деяния так что следите каждый за собой. Подавайте хороший пример, сами будьте честными, справедливыми, не осуждайте других, будьте настоящими мусульманами, начните с себя", - написала 25 ноября пользователь с ником Айшат.

"Да у каждого из тейпов есть к кому обратиться! Тут чуть ли не в каждом доме семьи рушатся из-за гулящих дам, замужних и разведённых. Вы чем девочку доставать, каждый у себя дома сначала разберитесь", - написал пользователь под ником "Опять же Я".

"Тот, кто выносит подобного рода обращения на всеобщее обозрение, вот вы и есть позор нации и народа! [...] а что касается этой девочки -молодец! не обращай внимания на этих бездарей и неудачников и двигай вперед! ты настоящая ингушка!)", - написал Вадим Петров.

"Это просто хотят показать всем, что для того, чтобы вылезти в Москву нужно отбросить все свои традиции и устои своей веры, наплевать на национальную мораль, честь, совесть", - считает пользователь с ником "Что дальше?".

"Ничего неподобающего эта девочка не сделала. Придираться к ее сценическому образу будет только недостойный мужчина, которому больше нечем заняться, либо у которого у самого рыло в пуху. То,, что ее близкие мужчины позволяют ей определенный уровень свободы в её профессиональной деятельности, говорит лишь об их уверенности в ней и доверии, а это признак благородства", - считает "Awesome Nasruddy".

Поклонники поддержали Ханиеву Instagram



На странице фан-аккаунта Ханиевой myskyragda в Instagram сегодня появился призыв к недоброжелателям Рагды. Автор публикации просит "быть добрее" и не оставлять злобных комментариев на странице певицы. "Я уверена,что у Рагды и в мыслях не было того,что обнимания СТАРШИХ жюри в качестве уважения она хотела этим задеть свой народ! Вместо того, чтобы поддержать ее, вы ее оклеветали", - говорится в обращении.

Сама Ханиева опубликовала сегодня в личном аккаунте пост с благодарностью за поддержку и высказала намерение публиковать "больше фоток" в своем Instagram. За 6 часов публикация получила 17,2 тысячи отметок "нравится" и 264 комментария. Всего на страницу Ханиевой подписаны 148 тысяч пользователей.

Авторы комментариев поддержали Ханиеву. Недоброжелательных комментариев под ее последним постом практически нет.

"Я очень горжусь тем, что есть люди, которые своими талантом и способностями могут сделать наш народ узнаваемым не в стиле стереотипов, которые на нас вешают как ярлыки, а как культурную нацию с корнями, и с традициями", - написал в комментариях к посту Рагды пользователь sajmasajm.

"Конечно же у такой красоты всегда будут недоброжелатели, завистники и просто нехорошие люди. Удачи тебе и огромных огромных успехов в твоем творчестве. Радуй всегда нас своим чудесным голосом!" - оставил комментарий _.makhachev._.