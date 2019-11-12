Сергей Шнуров взял Рагду Ханиеву за руку в телешоу "Голос". Стоп-кадр видео канала YouTube "Голос / The Voice Russia" https://www.youtube.com/watch?v=B5BVyY6glCQ&feature=youtu.be

12 ноября 2019, 19:53

Уроженка Ингушетии подверглась травле после выступления в телешоу

Выступление уроженки Ингушетии Рагды Ханиевой в телешоу "Голос" вызвало в соцсетях споры о нарушении вайнахских правил приличия. Критики потребовали, чтобы Ханиева, позволившая себе обняться с посторонними мужчинами, больше не называла себя ингушкой.

Жюри высоко оценили выступление Рагды Ханиевой в первом этапе 8-го сезона российского песенного шоу "Голос". После похвал один из них, Сергей Шнуров, взял девушку за руку. На видео, опубликованном 8 ноября на канале "Голос / The Voice Russia" в Youtube, видно, что затем Ханиеву обняли Полина Гагарина и Валерий Сюткин, а Валерий Меладзе взял ее за руку и поцеловал в щеку.

По состоянию на 19.50 мск 12 ноября это видео собрало 580 тысяч просмотров и 1821 комментарий, на 11 тысяч лайков приходится 229 "дизлайков".

Скриншот комментариев к выступлению Ханиевой на "Голосе", https://youtu.be/B5BVyY6glCQНекоторые комментаторы особенно отметили скромность Ханиевой. "Какая достойная и скромная девочка!" - написал пользователь kabar balk. К 19.00 мск 12 ноября этот комментарий собрал 98 "лайков". "Культура, воспитание, скромность... <...> такие люди еще существуют?" - похвалил Ханиеву Vlad Po, собрав 178 "лайков". Однако нашлись и несогласные с этим мнением. "Какая культура? Обнимается и целуется с мужиками, фу-у... И это вайнашка", - возразил пользователю Vlad Po Diii Dishka.

Вайнахи - группа народов Северного Кавказа и Грузии, которые говорят на родственных нахских языках. К ним относятся как ингуши, так и чеченцы, говорится в статье раздела "Энциклопедия" на "Кавказском узле". Отметим, что в Чечне за соблюдением местных обычаев пристально следят местные власти. Так, 24 сентября Рамзан Кадыров на совещании с министрами раскритиковал опубликованные в соцсетях свадебные видео и заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. С этого дня по 2 октября в интернете появилось пять видео с публичными извинениями за поведение на свадьбах в Чечне. 

Скриншот дискуссии на странице Рагды Ханиевой, https://www.instagram.com/p/B4stgfpgyQB/Поведение Ханиевой вызвало споры и среди читателей ее страницы в Instagram. "Позорница, тебе не стыдно давать себя обнимать и целовать? Не называй себя ингушкой! Не порочь честь вайнахов! Клянусь, в твоем доме нет мужчин!" - заявил denayev. "Это только ее выбор, кого обнимать и целовать. Вы не имеете никакого права осуждать ее за это", - возразил _brakish_kurash_.

"Я уважала тебя до сих пор. Грош цена тебе. Мужчин нет в вашем доме", - написала Ханиевой sg_ea2. "А теперь скажите, какое право вы имеете ее оскорблять и осуждать ее выбор?" - спросил критика _brakish_kurash_. "У нас нет такого понятия, как выбор! У нас религия ислам", - пояснил sg_ea2.

"Позор Ингушетии", - заявил magomedmagomedov792. "Пусть она не пишет и не говорит, что ингушка", - написал shamham005. "Делай, что хочешь, но не относи себя к Ингушетии, пожалуйста", - попросил Ханиеву 1__adam__1. "Делай ради бога все, абсолютно всё, что хочешь, только не говори, что ты ингушка, отнеси себя к другим - у кого это в норме приличия. Убери [слова] "ингушка" из своего лексикона, "Ингушетия", все, что с этим связано", - обратился к Рагде Ханиевой ingush_di_hon. "Мне стыдно за тебя, не стоило хотя бы обниматься с мужчинами, ты не маленькая уже. Не позорь нацию", - призвал bro.bro.06.

Скриншот комментария на странице Рагды Ханиевой, https://www.instagram.com/p/B4r_6L9gATW/"Рагда, ты лучшая. Талантливая, красивая, смелая! Жаль, что многие так по-дикому реагируют на обычные вещи в современном мире..." - посетовала primavera223.

К 19.50 мск 12 ноября две публикации с этими комментариями, опубликованные на странице Ханиевой 10 ноября, собрали по 578 и 5,9 тысячи "лайков" и по 61 и 408 комментариев соответственно.

Критика певицы основана на нормах ислама

У мусульманских народов, особенно у ингушей и чеченцев, не принято, чтобы девушка пожимала руку мужчине, пояснил заместитель муфтия Москвы Марат азрат Алимов. "По шариату женщина не должна подавать руку мужчине, у которого есть жена и дети. Тем более человеку, который матом поет песни (имеется в виду Сергей Шнуров. - Прим. "Кавказского узла"). С точки зрения ислама его творчество ведет к неправедному образу жизни. Он воспевает самые низменные инстинкты", - процитировал 11 ноября Марата азрата Алимова телеканал "360". 

Критики из Ингушетии "привыкли видеть женщин в более архаичном формате", отметила сама Рагда Ханиева. "Ингушка занимается творчеством, живет в Москве - им это не нравится <...> Основные обычаи я соблюдаю. Но при этом родители позволяют мне реализовывать себя, дают свободу выбора. Для меня это самое главное", - привело слова Ханиевой издание.

К критике Ханиевой присоединились и авторитетные люди, сообщила активистка назрановского ресурсного центра "Развитие" Джанет Ахильгова. "Я вижу среди этого ора – голоса как бы уважаемых людей, образованных, которые кидаются словами, что это позор, погибель народа. Мне очень жаль наш народ, если его так легко опозорить невинными обнимашками и рукопожатием. Но я уверена, что нас это не погубит. Если до сих пор нас не погубило потребительское отношение к женщинам, насилие против детей, религиозный фундаментализм, наркомания, кумовство, нищета и малообразованность, то я уверена, что одной Рагде, даже если она перецеловала бы всех в зале, не удалось бы этого добиться", – процитировал 12 ноября Ахильгову "Кавказ. Реалии".

Примечание:

"Резонансное видео вызвало споры о свадебных обычаях в Чечне", "Задержание детей в Грозном вызвало споры о чеченских свадебных традициях", "Минкульт Чечни взял под контроль проведение свадеб".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 ноября 2019, 22:06

  • Абдулмумин Гаджиев оставлен под арестом

    Суд в Махачкале продлил до 13 января 2020 года срок содержания под стражей журналисту "Черновика" Абдулмумину Гаджиеву. Под арестом оставлены и другие обвиняемые по делу о финансировании терроризма - Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов.

12 ноября 2019, 22:01

  • Защите Кочаряна отказано в отводе судьи

    Адвокаты бывшего президента Армении Роберта Кочаряна ходатайствовали об отводе судьи Анны Данибекян, обвинив ее в пристрастности. Судья сочла претензии защиты Кочаряна необоснованными.

12 ноября 2019, 21:46

  • Судья отстранил адвоката Ираклия Окруашвили

    Адвокат по назначению, представлявший интересы лидера партии "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили, отстранен от дела после неявки в суд. Окруашвили требует приостановить процесс, чтобы найти другого адвоката.

12 ноября 2019, 21:31

12 ноября 2019, 21:08

  • 1 Заключенный из Тырныауза обжаловал ужесточение режима

    Суд в Омске удовлетворил требование руководства колонии, постановив перевести уроженца Кабардино-Балкарии Рустама Миссирова в тюрьму. Это решение равносильно для тяжелобольного Миссирова смертному приговору, считает его жена. Адвокат заключенного подал апелляцию.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи