Уроженка Ингушетии подверглась травле после выступления в телешоу

12 ноября 2019, 19:53

Выступление уроженки Ингушетии Рагды Ханиевой в телешоу "Голос" вызвало в соцсетях споры о нарушении вайнахских правил приличия. Критики потребовали, чтобы Ханиева, позволившая себе обняться с посторонними мужчинами, больше не называла себя ингушкой.

Жюри высоко оценили выступление Рагды Ханиевой в первом этапе 8-го сезона российского песенного шоу "Голос". После похвал один из них, Сергей Шнуров, взял девушку за руку. На видео, опубликованном 8 ноября на канале "Голос / The Voice Russia" в Youtube, видно, что затем Ханиеву обняли Полина Гагарина и Валерий Сюткин, а Валерий Меладзе взял ее за руку и поцеловал в щеку.

По состоянию на 19.50 мск 12 ноября это видео собрало 580 тысяч просмотров и 1821 комментарий, на 11 тысяч лайков приходится 229 "дизлайков".

Некоторые комментаторы особенно отметили скромность Ханиевой. "Какая достойная и скромная девочка!" - написал пользователь kabar balk. К 19.00 мск 12 ноября этот комментарий собрал 98 "лайков". "Культура, воспитание, скромность... <...> такие люди еще существуют?" - похвалил Ханиеву Vlad Po, собрав 178 "лайков". Однако нашлись и несогласные с этим мнением. "Какая культура? Обнимается и целуется с мужиками, фу-у... И это вайнашка", - возразил пользователю Vlad Po Diii Dishka.

Вайнахи - группа народов Северного Кавказа и Грузии, которые говорят на родственных нахских языках. К ним относятся как ингуши, так и чеченцы, говорится в статье раздела "Энциклопедия" на "Кавказском узле". Отметим, что в Чечне за соблюдением местных обычаев пристально следят местные власти. Так, 24 сентября Рамзан Кадыров на совещании с министрами раскритиковал опубликованные в соцсетях свадебные видео и заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. С этого дня по 2 октября в интернете появилось пять видео с публичными извинениями за поведение на свадьбах в Чечне.

Поведение Ханиевой вызвало споры и среди читателей ее страницы в Instagram. "Позорница, тебе не стыдно давать себя обнимать и целовать? Не называй себя ингушкой! Не порочь честь вайнахов! Клянусь, в твоем доме нет мужчин!" - заявил denayev. "Это только ее выбор, кого обнимать и целовать. Вы не имеете никакого права осуждать ее за это", - возразил _brakish_kurash_.

"Я уважала тебя до сих пор. Грош цена тебе. Мужчин нет в вашем доме", - написала Ханиевой sg_ea2. "А теперь скажите, какое право вы имеете ее оскорблять и осуждать ее выбор?" - спросил критика _brakish_kurash_. "У нас нет такого понятия, как выбор! У нас религия ислам", - пояснил sg_ea2.

"Позор Ингушетии", - заявил magomedmagomedov792. "Пусть она не пишет и не говорит, что ингушка", - написал shamham005. "Делай, что хочешь, но не относи себя к Ингушетии, пожалуйста", - попросил Ханиеву 1__adam__1. "Делай ради бога все, абсолютно всё, что хочешь, только не говори, что ты ингушка, отнеси себя к другим - у кого это в норме приличия. Убери [слова] "ингушка" из своего лексикона, "Ингушетия", все, что с этим связано", - обратился к Рагде Ханиевой ingush_di_hon. "Мне стыдно за тебя, не стоило хотя бы обниматься с мужчинами, ты не маленькая уже. Не позорь нацию", - призвал bro.bro.06.

"Рагда, ты лучшая. Талантливая, красивая, смелая! Жаль, что многие так по-дикому реагируют на обычные вещи в современном мире..." - посетовала primavera223.

К 19.50 мск 12 ноября две публикации с этими комментариями, опубликованные на странице Ханиевой 10 ноября, собрали по 578 и 5,9 тысячи "лайков" и по 61 и 408 комментариев соответственно.

Критика певицы основана на нормах ислама

У мусульманских народов, особенно у ингушей и чеченцев, не принято, чтобы девушка пожимала руку мужчине, пояснил заместитель муфтия Москвы Марат азрат Алимов. "По шариату женщина не должна подавать руку мужчине, у которого есть жена и дети. Тем более человеку, который матом поет песни (имеется в виду Сергей Шнуров. - Прим. "Кавказского узла"). С точки зрения ислама его творчество ведет к неправедному образу жизни. Он воспевает самые низменные инстинкты", - процитировал 11 ноября Марата азрата Алимова телеканал "360".

Критики из Ингушетии "привыкли видеть женщин в более архаичном формате", отметила сама Рагда Ханиева. "Ингушка занимается творчеством, живет в Москве - им это не нравится <...> Основные обычаи я соблюдаю. Но при этом родители позволяют мне реализовывать себя, дают свободу выбора. Для меня это самое главное", - привело слова Ханиевой издание.

К критике Ханиевой присоединились и авторитетные люди, сообщила активистка назрановского ресурсного центра "Развитие" Джанет Ахильгова. "Я вижу среди этого ора – голоса как бы уважаемых людей, образованных, которые кидаются словами, что это позор, погибель народа. Мне очень жаль наш народ, если его так легко опозорить невинными обнимашками и рукопожатием. Но я уверена, что нас это не погубит. Если до сих пор нас не погубило потребительское отношение к женщинам, насилие против детей, религиозный фундаментализм, наркомания, кумовство, нищета и малообразованность, то я уверена, что одной Рагде, даже если она перецеловала бы всех в зале, не удалось бы этого добиться", – процитировал 12 ноября Ахильгову "Кавказ. Реалии".