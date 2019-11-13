Феминистки выступили в защиту Рагды Ханиевой

13 ноября 2019, 19:56

Поборники морали, организовавшие травлю уроженки Ингушетии Рагды Ханиевой после ее выступления в телешоу "Голос", сами нарушают традиции в части запрета на публичную критику чужой дочери. Опрошенные "Кавказским узлом" активистки указали на двойные стандарты в оценке действий мужчин и женщин.

Как писал "Кавказский узел", выступление уроженки Ингушетии Рагды Ханиевой в телешоу "Голос" вызвало в соцсетях споры о нарушении вайнахских правил приличия. Критики потребовали, чтобы Ханиева, позволившая себе обняться с посторонними мужчинами, больше не называла себя ингушкой. К критике Ханиевой присоединились и авторитетные люди, отметила активистка назрановского ресурсного центра "Развитие" Джанет Ахильгова.

Жюри высоко оценили выступление Рагды Ханиевой в первом этапе 8-го сезона российского песенного шоу "Голос". После похвал один из них, Сергей Шнуров, взял девушку за руку. На видео, опубликованном 8 ноября на канале "Голос / The Voice Russia" в Youtube, видно, что затем Ханиеву обняли Полина Гагарина и Валерий Сюткин, а Валерий Меладзе взял ее за руку и поцеловал в щеку.

Травля в соцсетях повышает риск реальной угрозы жизни и здоровью для человека, ставшего ее объектом, считает журналист из Дагестана Светлана Анохина.

"Я полагаю, что это все может обернуться реальной опасностью. Слова о нарушении «традиций и устоев» срабатывают как триггер - это команда: «фас!» и знак, что так называемая общественность вступаться не станет, а наоборот поддержит. Неадекватов вокруг огромное количество, и они получают своего рода отмашку, разрешение дать волю своим страстям и инстинктам. А инстинкты у толпы всегда одни и те же – распять, уничтожить, наказать. Понятно, что такое дружное осуждение в сети, к которому присоединились и женщины, делают человека особенно уязвимым. Никто не регулирует степень агрессии и не возьмет на себя ответственность за то, что может случиться", - сказала Анохина корреспонденту "Кавказского узла".

Желание людей сорвать зло на ком-то в сети – современное явление, которое ничего общего с традициями не имеет. Журналистка вспомнила дагестанский пример публичного порицания девушки.

"Я не разбираюсь в ингушских традициях, но ни в исламе, ни в дагестанских адатах не предусмотрена публичная травля. По дагестанским традициям, о которых все ревнители национального менталитета давно позабыли, никто не имеет право делать замечания девушке, кроме ее родных. Ни один мужчина не имеет право публично обсуждать ее поведение - со всеми своими претензиями он должен отправиться к мужчинам ее семьи и беседовать именно с ними. Публичная порка, негативные комментарии, осуждения, желание на ком-то сорваться – современное явление, не связанное с традициями. Мы помним депутата Госдумы Гаджимета Сафаралиева, который рекомендовал модели Альбине Ильдаровой, снявшейся в фотосессии в нижнем белье, не упоминать о том, что она из Дагестана. Я считаю, что мужчина, который лезет к девушкам, пристает и наставляет их, как им нужно одеваться и как себя надо вести, не является ни ингушом, ни дагестанцем, ни чеченцем, и ему самому надо бы запретить называть себя так. Он ряженый, лицемер, хайпожор - какой бы пост он не занимал", - отметила она.

Журналистка резко осудила тех, кто пытается вмешаться в жизнь Рагды Ханиевой. Традиционалистский подход в подобных вопросах ущемляет права женщин, тогда как к мужчинам практикуется иной подход, указала она.

"Если, не дай бог, в жизни этой девушки случится беда, ни один из этих людей и пальцем не пошевелит, не вспомнит, что она ингушка. Когда в Ингушетии пропала Марем Алиева, кстати, ее тело до сих пор не нашли, никто не показывал пальцем на ее мужа, хотя всем было известно, что она сбежала [из-за домашнего насилия] и пропала после возвращения. Но никто не требовал, чтобы он перестал называть себя ингушом. В деле [искалеченной 7-летней жительницы Назрани] никто не тыкал в папашу девочки, который до сих пор не появился, в мужа ее тети, который, будучи работником МВД, умудрился не замечать, что происходит с ребенком. Когда родственники Заиры Бопхоевой со стороны отца сначала избили девушку, а затем принудили остаться женой в семье мужчины, который ее похитил, кто-то разве вступился? Заира уже 9 лет лежит в коме - где общественное осуждение и призывы перестать считать ингушами и ее родственников мужчин и ее похитителя-мужа? Их нет и не будет. Зато желающих перемыть косточки девочке-певице хоть отбавляй. Удар всегда обрушивается на того, кто не наделен властью, кто беззащитен, а это совсем молодые люди и женщины. Можно сделать вывод и о традициях и о людях, что так громко о них вопят", - подчеркнула Анохина.

Марем Алиева бесследно пропала в сентябре 2015 года. В декабре 2015 года в отношении неустановленных лиц было возбуждено дело об убийстве. В сентябре 2017 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу на неэффективное расследование дела об исчезновении Алиевой, поданную ее сестрой Елизаветой. В феврале 2018 года Европейский суд по правам человека присудил 20 тысяч евро компенсации Заире Бопхоевой, чье похищение в качестве невесты не стали расследовать. Бопхоева была вынуждена выйти замуж за похитителя по требованию родственников покойного отца, которые избили ее. Спустя два месяца после замужества девушка впала в кому и была возвращена матери.

Представитель центра по предотвращению насилия "Анна" в Северном Кавказе Наталья Войкова разделяет опасения, что травля девушки в соцсетях может представлять для нее реальную опасность.

"Буллинг женщин в Интернете - очень серьезная проблема, и не только на Северном Кавказе. Агрессия действительно исходит от определенного слоя мужского населения. Конечно, буллинг – это очень опасно. Мне известны случаи, когда агрессивная травля целым коллективом доводила человека до попыток суицида и даже до самоубийства", - сказала Войкова "Кавказскому узлу".

На Северном Кавказе подобная практика опасна вдвойне, поскольку даже слухи могут стать причиной трагедии, отметила она.

"Ведь здесь редко когда семья становится на защиту чести девушки, это скорее исключение из правил. Да, мне известны случаи подобной травли. Например, так называемые «блюстители морали» из чеченского движения «Карфаген», которые преследуют девушек, выкладывающих в социальных сетях фотографии, устраивают им травлю, публикуя адреса женщин и контакты родственников. Я знаю случаи, когда девушки сбегали из республики, не выдерживая такой травли. Был случай с девушкой, которая получила убежище в Норвегии, но отец вернул ее обратно в Чечню. Похожее движение есть в Татарстане — паблик ТТМ. Там выкладывают фотографии девушек из Татарстана, встречающихся с жителями других регионов", - рассказала активистка.

В Чечне и Дагестане возникли интернет-сообщества активистов, которые, выступая блюстителями морали, занимаются травлей попавших в их поле зрения девушек и женщин. Самое известное из таких сообществ — чеченский "Карфаген", просуществовавший более полугода, прежде чем в сентябре его заблокировал за экстремизм Роскомнадзор. На странице "Карфагена" в соцсети "ВКонтакте" публиковались фотографии чеченок из их аккаунтов в "Инстаграме". Участники группы призывали родных девушек "разобраться" с ними. На фотографиях участники "Карфагена" сами закрашивали непокрытые части тела девушек, но не их имена. Это позволяло вступить в травлю жертвы всем, кто состоял в группе, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Карфаген": традиции и травля в Чечне и Дагестане".

Участники подобной травли преследуют целью самоутверждение, а не "защиту традиций", которой объясняются агрессивные действия. "Такое поведение «моралистов» не имеет никакого отношения ни к традициям, ни к защите нравственности. Это типичное поведение людей, которым нужно самоутвердиться за счет слабого", - считает Войкова.

Президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем Саида Сиражудинова также уверена, что травля девушки в соцсетях может привести к печальным последствиям.

"Травля в Интернете создает реальную угрозу жизни и полноценному существованию девушек. Злоупотребления возможностями, которые дает Интернет, в этом плане опасны. Те, кто говорят о традициях, сами и нарушают их, критикуя чужих дочерей, вмешиваясь в личную жизнь, оскорбляя - они сами этим нарушают традиции. Существует немало случаев, когда травля приводила к отказу девушек от публичности, влияла на их профессиональную самореализацию", - сказала Сиражудинова "Кавказскому узлу".

Она связывают травлю также с тем, что часть мужчин не рада профессиональным достижениям женщин. "Критики забывают, что их поведение - бездеятельность, слабости, неспособность обеспечивать - уже изменили роль женщин. В то же время успехи женщин слабых мужчин не радуют, вот тогда они и придираются. А сильные всегда будут гордиться достойными представителями своего народа, и пол здесь не имеет значения", - отметила она.

Активистка также указывает на существование двойных стандартов: за одно и то же действие женщину могут раскритиковать, а мужчину – нет. "Такова природа патриархальных двойных стандартов. Они базируются на контроле над женщиной - физическом, сексуальном, моральном, поэтому все внимание нацелено на женский пол, а то, что делают мужчины, предпочитают не замечать. Происходит радикализация и однобокое продвижение религиозных норм с акцентом на женский вопрос, с игнорированием всего фундаментального и важного", - добавила Сиражудинова.

Директор Национального центра по предотвращению насилия "Анна" Марина Писклакова-Паркер отмечает, что травля в сети может привести к реальным угрозам насилия в реальной жизни.

"Травля в интернете, на мой взгляд, отличается от оскорблений, нанесенных лично, так как часто авторы оставаться анонимными, в отличие от женщин и девушек, на которых идет атака. Это несомненно повышает и риски с точки зрения личной безопасности жертв интернет-насилия в реальной жизни", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ссылки на "традиционные ценности" используются участниками травли лишь в качестве прикрытия своих действий, добавила она. "Мне кажется, что тема традиций в последнее время используется не в своем изначальном смысле. Никакая традиция в мире не поддерживает насилие в отношение женщин и детей. В кавказских традициях, насколько я понимаю, мужчина, наоборот, выступает в роли защитника, и проявление любых форм насилия, в том числе интернет-насилия, [неприемлемо]. В данном случае, на мой взгляд, особенно необходимо понимание, что, когда девушка выходит на такой уровень, нужно гордиться, что Рагда так достойно представила свой народ. Кроме того, будучи хорошо воспитанной девушкой, которой не пристало перечить людям старше по возрасту и положению, она принимала знаки внимания с уважением", - подчеркнула Писклакова-Паркер.