Донские казаки назвали вымыслом поддержку властей

25 ноября 2019, 04:49

Участники блог-тура посетили казачьи станицы Ростовской области, жители которых пожаловались на отсутствие работы. Сельчане отметили, что несмотря на кажущееся внимание со стороны властей, казачество постепенно "сливается", теряет самостоятельность.

Интернет-журнал "7x7" и Telegram-канал "Архитектурные излишества" провели с 20 по 24 ноября блог-тур "Казаки в России сегодня: репрессированный народ или вигиланты (псевдополицейские, самостоятельно взявшие на себя контроль над общественным порядком)".

В приглашении на блог-тур сказано, что его организаторы выбрали тему в связи с "годовщиной столетия казачьей государственности".

"В 1917 году на Дону был впервые избран (а не назначен) атаман. Вскоре образовалась республика Всевеликое Войско Донское со своими законами, государственными символами, экономикой, внешней политикой и армией. На протяжении трех лет казакам удавалось сдерживать натиск Красной армии и большевистских сил, но в январе 1919 года появилась знаменитая директива, с которой началось расказачивание. В итоге многим из них пришлось покинуть Россию, став важной частью русского зарубежья", - говорится в приглашении, опубликованном на сайте sendpulse.com.

Организаторы также отмечают, что в современном обществе к казакам относятся нередко иронично, называя из "ряжеными".

"По закону о реабилитации репрессированных народов казаки могут определять себя как отдельный народ. Так произошло в 2010 году во время переписи населения. Но в будущем, скорее всего, у них не будет такого права", - говорится в приглашении.

Согласно указу президента от 15.06.1992 года № 632 "О мерах по реализации закона РФ "О реабилитации репрессированных народов" в отношении казачества", государство обязано поддерживать "движение за возрождение казачества, восстановление экономических, культурных, патриотических традиций и форм самоуправления казачества, не допуская вместе с тем возврата к каким-либо сословным привилегиям и принудительному навязыванию гражданам казачьего уклада жизни", рассказала ранее "Кавказскому узлу" адвокат коллегии адвокатов Краснодарского края Наталья Баянова.

Организаторы тура также акцентировали внимание на том, что "официально казаки могут помогать полиции во время патрулей или дежурств на мероприятиях, но в реальности зачастую они действуют самостоятельно, иногда попросту избивая активистов или протестующих". "Так произошло 5 мая 2018 года на Тверской площади Москвы", - говорится в приглашении.

Прослеживается нетерпимость к казакам

По словам организатора тура, журналистки издания "7x7" Даши Ананьевой, участие в туре приняли 11 журналистов и блогеров.

"Мы - интернет журнал "7х7" совместно с Павлом Гнилорыбовым придумали такую вот поездку. Мы вообще часто проводим различные блог-туры. Выбираем интересную тему, делаем анонс через чаты, через рассылки и набираем команду людей, которым бы было интересно поехать в такую вот поездку. Это у нас уже 14-й блог-тур. В этом году мы ездили на Шиес, где сейчас идёт большой протест против строительства мусорного полигона. До этого ездили на нефтеразливы, на добычу угля в Кузбасс, на Соловки, узнавали, как сохраняется память о репрессированных людях", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла" по дороге в станицу Старочеркасскую.

"Сейчас мы видим, что прослеживается такая нетерпимость к казакам, после того как ряженые в казаков люди приходят на акции протеста, агрессивно себя ведут... Поэтому захотелось разобраться в этой теме. Всё не так просто, и чтобы понять, нужно поехать в те места, где живут настоящие казаки, поэтому мы и оказались на Дону", - рассказала Ананьева.

Она призналась, что "сейчас люди закрыты", неохотно общаются с журналистами.

"Мы какое-то время пытались найти выход. Потом познакомились с Пашей Гнилорыбовым, который родом отсюда и в целом хорошо знает казачью жизнь, казачий быт и их нравы. Мы обратились к Паше, он согласился нам помочь, составил план поездки. Приехали в Ростов-на-Дону... Посетили также город Новочеркасск. Искали там казаков, посетили несколько казачьих объектов, но самое интересное, что в Новочеркасске мы не смогли найти ни одного казака", - рассказала Ананьева.

Казаков в традиционной одежде можно увидеть только по праздникам

Станица Старочеркасская встретила участников блог-тура пронизывающим ветром. Несмотря на непогоду, на центральной улице, где находятся торговые ряды, оказалось много туристов. Местные жители рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что летом туристов бывает намного больше. Люди в казачьей одежде, однако, замечены не были.

Местный житель Владимир рассказал, что казаков в их традиционной одежде можно увидеть только по праздникам. По его словам, многие местные жители вынуждены уезжать на заработки в Аксай или Ростов-на-Дону, а то и в другие регионы России, так как в станице возможностей заработать, кроме торговли, нет.

Местная жительница, казачка Татьяна, рассказала, что вынуждена заниматься торговлей после того, как вышла на пенсию, потому что нужно кормить семью.

"Живём мы тем, что выращиваем помидоры и другие разные овощи. Разводят люди свиней, держат баранов. Работы тут нет, многие уезжают на заработки в город. Сейчас туристов стало меньше - холодно - и торговля идёт плохо. Хорошо, что дорогу к нам сделали, а то только на пароме можно было добраться. Зима наступила и всё - сообщение с нами встало, навигация закрылась, и автобусы не ходили. Сейчас в этом плане, конечно, хорошо", - рассказала она.

По ее словам, станичники, несмотря на трудности, стараются помогать друг другу.

"Так, чтобы сказать: "Я вот, казачка и как-то по-другому себя ощущаю" - нет такого. Как и все обычные люди. Тут половина приезжих живёт", - также отметила Татьяна.

Другая местная жительница, которую также зовут Татьяна, рассказала, что станичники живут главным образом за счет туристов и своего хозяйства. По ее словам, в станице ведется реконструкция храма и мужского монастыря, но там работают в основном приезжие.

"А я вот вынуждена стоять под церковью с протянутой рукой, просить милостыню", - пожаловалась она.

Современные казаки уже не те, что были раньше

В станице Раздорской участники блог-тура посетили музей казачьего быта. Сотрудник музея рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что летом в музей приезжает много туристов, сейчас же их количество уменьшилось.

В хуторе Каныгин, который является частью Раздорской, у местной церкви участники блог-тура встретили Ивана Торопова, который вместе с внучкой выпасал лошадей. Он рассказал, что является потомственным казаком, и все его родственники были казаками, но пожаловался при этом, что современные казаки "уже не те, что были раньше".

"Я смотрю на фотографии предков. Сидит казак весь в крестах. Мой дед рассказывал отцу, отец - мне, что когда дед участвовал в войне с турками, под ним шесть лошадей погибло. Вот это казаки были! Вот, видишь, храм построили. Это было сделано за казачьи деньги. А сейчас ряженые понацепляют на себя медалей, где, спрашивается, они их завоевали, за что заслужили? Вон у нас атамана назначили, он на коне никогда не сидел. Сейчас ещё в хуторе много приезжих. Приезжают, покупают дома под дачи, а местное население либо уезжает, либо вымирает. Много по хутору брошенных домов", - пожаловался он корреспонденту "Кавказского узла".

Он рассказал о том, как раньше выбирали атамана. "Собрались мужики, сделали круг и выбирают. По справедливости, кто достоин быть атаманом, кто это заслужил. А сейчас главы ставят своего. Какой это атаман, спрашивается, и кому он служить будет - народу или чиновнику? Думаю, понятно. Сейчас ещё такая тенденция, что у нас скупают земли, пруды. Кто-то на этом делает деньги, а кто-то вынужден выживать. Я считаю себя достаточно богатым человеком в хуторе, хотя, конечно, уже возраст, и трудней следить за хозяйством. Раньше разводил овец, но потом решил избавиться от них и большую часть продал. У меня пять лошадок и один жеребец, коровы есть, куры, утки. Я живу за счёт этого. А где сейчас работать? Всё разрушили, нового ничего не создали", - посетовал Торопов.

Он отметил, что негативно относится к реестровым казакам. "Я тут всю жизнь живу. У меня четверо детей. Я в душе казак, но к реестровым сам не отношусь..., плохо к ним отношусь. Они только погоны и кресты себе вешают. Хороший казак что-то для хутора делает, а эти ходят, только зарплату им платят, и больше с них никакого толку. Меня, конечно, всё это возмущает..., вообще жизнь в целом. Раньше, после войны, скотины в хуторе было больше, а сейчас... Прогресс говорят, так значит, больше возможности должно быть, а у нас, наоборот, упадок. Люди очень плохо живут. В хуторе жило много людей, сейчас тут проживает человек 150. Чиновники о нас вспоминают только перед выборами, не нужны мы им", - также заявил он.

Власти постепенно "сливают" казаков

Дом атамана Евгения Абышкина расположен на возвышенной окраине хутора, словно специально, чтобы наблюдать за жизнью сельчан. Когда участники блог-тура подошли к дому, атаман чинил крышу амбара. Жена позвала Абышкина, он бросил работу, чтобы пообщаться с журналистами.

"Я реестровый казак, атаман, родовой казак. Мои предки были казаками, принимали участие во многих войнах. Сейчас реестровые казаки занимаются обеспечением правопорядка. Присутствуют на различных мероприятиях, следят за порядком, чтобы чего-то не произошло, занимаемся патрулированием. Мне бы, как атаману, хотелось бы заниматься возрождением казачества, но как таково этого не получается. К сожалению, нас постепенно власти "сливают". С одной стороны, они вроде как и за поднятие казачества, а с другой стороны, мы нищие и босые. И такими мы им нравимся, а не нравимся мы им, когда самостоятельные. Они хотят, чтобы мы строго были в их подчинении, исполняли их приказы, пожелания", - пожаловался он.

Он также посетовал, что "казаков сейчас раз-два и обчелся". "На хуторе проживают сейчас 24 казака, те, кто состоит в дружине. Им платят зарплату, сейчас её подняли до 11 тысяч. Как раз дружина и обеспечивает порядок, допустим, на церковных праздниках. Любые массовые мероприятия без нас не проходят, мы помогаем полиции обеспечивать порядок", - сообщил он.

В ходе переписи населения России в 2002 году казаками себя назвали 140 тысяч 28 человек, свидетельствуют данные таблицы, опубликованной на сайте Росстата (Том 4. Национальный состав и владение языками, гражданство). Во время переписи 2010 года в графу "казаки" были внесены только 67 573 человека. В отличие от предыдущей переписи населения, в 2010 году к ней добавилось уточнение в скобках - "русские казаки".

Он также отметил, что хуторских казаков не привлекали к разгонам митингов, да и не является это обязанностью казаков. "Не должно быть такого, казаки должны быть с народом. Сейчас не самое простое время, людям очень трудно, поэтому, конечно, многие недовольны тем, что происходит в стране. Все мы - люди, все живём на одной земле и, конечно, должны поддерживать и помогать друг другу", - заявил он.

По его словам, хуторяне были недовольны, когда закрывали школу и детский сад, "из-за чего теперь приходится возить деток в соседнее поселение", но каких-то пикетов и митингов не было.

"Если школьников ещё возит автобус, то маленьких приходится в станицу Раздорскую самим родителям отвозить в детсад. Мы писали жалобы, нам приходили отписки. В итоге ничего не получилось добиться, на открытый конфликт с властью люди побаиваются идти. Сейчас вообще такая политика по всей стране, чиновники экономят на всём", - отметил Абышкин.

Он посетовал, что предпосылок для возрождения казачества нет. "Некоторые бьют себя в грудь, заявляя, что он казак, а дальше - ничего... Вот раньше у наших дедов были наделы своей земли, а сейчас нас мимо земли прокатили. Хотя есть закон обществам получать землю без аукциона, бесплатно, но нам всё время почему-то говорят, что земли нет, хотя она есть", - пожаловался атаман.

По словам Абышкина, люди не хотят вступать в казачество, так как не видят, что это может им дать.

"Даже форму в дружине приходится покупать за свой счёт, а у нас, как я уже сказал, нет даже земли, нет подпитки. Мне, как атаману, форму выдали бесплатно, но деньги я как реестровый казак не получаю. Только получаю за то, что состою в дружине. А вообще казак - это должно быть в душе", - сказал он.

Человек не должен идти к государству и просить признать его казаком

Участники блог-тура покидали хутор уже затемно. По дороге Павел Гнилорыбов рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о том, почему возникла идея организовать блог-тур.

"Я сам родился в одной из станиц Ростовской области, мои предки живут на Дону с начала XVIII века. Отучился в Москве и живу теперь, можно сказать, по всей России, вследствие своей работы. Занимаюсь публицистикой, журналистикой, читаю лекции. Сам я казак", - рассказал он немного о себе.

Он считает, что у казачества есть будущее. "Я рад показывать свою землю в самых разных её ипостасях, я рад представлять казаков. Тот туризм, который устроен на Дону, совершенно идиотский, представляющий казаков как танцующих..., машущих шашкой и больше ничего не умеющих. Дон - это огромный мир поэтов, земледельцев, это своя отдельная цивилизация. После всех этих репрессий, потому что государству не нужно сильное, самодостаточное казачество, люди всё равно держатся, создают низовые связи, решают вопросы за государство, которое лишает их социальных гарантий. Люди поддерживают друг друга. Нет, я не говорю, что всё хорошо - всё далеко не хорошо, но я вижу зачатки возрождения. Это происходит не так быстро, как хотелось бы, но и шашкой рубали, и топили в Крыму с большей скоростью. У казаков есть будущие, и хоронить их никто не собирается. Ещё раньше мы задавали себе вопрос, а стоит ли оставаться в казачестве, может, это всё отошло, но сейчас видно, что будущие есть в наших детях", - заявил Гнилорыбов.

По его словам, казакам необходимо создавать общины, "где люди бы доверяли друг другу". "Я сам собираюсь вернуться на Дон. Государство пытается встроить казаков в свою спираль, тем самым принизив их, заставляя заниматься ненужными делами..., следить за теми, кто не туда выкидывает мусор, участвовать в разных показных парадах. Такого не должно быть, на мой взгляд. Казак - это то, что внутри. Я не должен идти к государству и просить признать меня казаком. Я он и есть", - резюмировал Павел.