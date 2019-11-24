Жители Грузии отметили снижение доходов на фоне падения лари

24 ноября 2019, 07:59

Обесценивание грузинской валюты привело к инфляции и росту цен в стране. Продукты питания сильно подорожали, приходится экономить и влазить в долги, рассказали жители Грузии. Для укрепления лари необходима стабилизация политической ситуации, указали экономисты и политологи.

Как писал "Кавказский узел", 30 июня обменный курс грузинской валюты, по данным Национального банка страны, составил 2,9507 лари за доллар, в коммерческих банках стоимость одного доллара составляла 3 лари. Национальный банк Грузии ввел интервенции, после чего лари укрепился на 1,4 процента. На тот момент премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что падение курса национальной валюты вызвано беспорядками в стране. Экономисты предположили, что принятые банком меры не окажут существенного влияния на курс лари, его обесценивание продолжится на фоне снижения турпотока, оттока инвестиций и проблем у "ТВС банка". Цены на продукты и бензин ощутимо выросли, отметили тогда местные жители.

Акции протеста в Грузии начались с 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, их поддержали сторонники оппозиции. После разгона протестующих у здания парламента в Тбилиси Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам. Протестующие добились отставки спикера парламента и обещаний правящей партии о проведении выборов в 2020 году по пропорциональной системе.

Официальный курс доллара, по данным Национального банка Грузии, на 23 ноября, составил 2,9749 лари за доллар, что немного выше предыдущего значения (на 0,0032 лари). Ранее курс лари снижался по отношению к доллару: по данным на 22 ноября, курс лари составлял 2,9781 за доллар (лари снизился на 0,0005 пунктов), днем ранее обменный курс национальной грузинской валюты составлял 2,9781 за доллар (лари снизился на 0,0001 пункт). Курс продажи доллара в Ти-Би-СИ банке и Терабанке, по данным на 21 ноября, составил 3,004 лари за доллар, покупки – 2,944 лари за доллар. В ПроКредитБанке в тот день доллар можно продать по курсу за 3,01 лари за доллар и купить по курсу 2,92 лари за доллар. В грузинских филиалах ВнешторгбанкаКурс продажи доллара - 3,005 лари, покупки - 2,935 лари. В остальных банках (коммерческий банк «Банк Грузии», Финка-банк, Карту-банк, Либерти -банк и проч.) курс доллара остался ниже трех лари – от 2,905 до 2,994 лари, передает корреспондент "Кавказского узла".

В целом же, инфляция национальной валюты за год составила 6,9 процентов, сообщили "Новости Грузии". Продукты за это время в среднем выросли в цене на 13,5 процента, за полгода лари по отношению к доллару обесценился примерно на 10%, отмечает "Спутник-Грузия".

Цена на 470 граммовый батон белого хлеба муки высшего сорта поднялась в среднем с 90 тетри (0,30 доллара) до 1 лари (0,34 доллара), выросли цены на безалкогольные напитки (с 1 лари (0,34 доллара) за 200 граммовую бутылку Pepsi до 1,20 (0,4 доллара) лари и с 1,10 (0,37 доллара) до 1,20 лари (0,4 доллара) за такую же бутылку Coca-Cola) и на мясо, передает корреспондент "Кавказского узла".

«Если раньше на рынке в Глдани я покупала филе за 18 лари (около 6 долларов), то теперь оно стоит 20-23 лари (7,4-7,7 доллара)», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Дарейджан.

«Раньше я мог сэкономить, покупая, например, говяжье сердце. Еще полгода назад оно стоило 6 лари (около 2 долларов), а сегодня – уже 8-10 лари (2,7-3,4 доллара). Да, это дешевле, чем мясо, но все равно бьет по карману», - сказал местный житель Ираклий.

Врач-ветеринар Геннадий Симонов говорит, что после падения курса лари владельцам собак стало сложно оплачивать лечение питомцев, а сам он испытывает трудности с закупкой медоборудования за рубежом. «Все новинки нашим сектором торговли не завозятся. Приходится самому понемногу покупать - и для себя и для работы. По закону, необходимо должен растамаживать товар стоимостью выше 300 лари. Раньше растаможивание обходилось почти 200 долларам, а сейчас - 100 долларам. Цены на услуги я повышать не могу - пользоваться тем, что многие готовы последнее отдать за лечение животного, по меньшей мере, неэтично", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По словам ветеринара, сдерживать рост цен на услуги помогает то, что помещение, в котором располагается клиника находится у него в собственности. Стоимость аренды растет, цена на услуги тоже пришлось бы поднимать, сказал он.

Веб-дизайнер Ираклий Мирианашвили рассказал, что цены выросли, но его зарплата не индексировалась. "Торговцы на рынке поднимают товары на больший процент, нежели составляет инфляция... моей зарплаты уже не хватает», сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мирианашвили сказал, что из-за роста курса доллара пострадали пенсионеры. «В 2012 году пенсия моей матери составляла 160 лари, и это было примерно 90 долларов. Затем ее пенсию повысили до 200 лари, но так как доллар стоит уже почти три лари, то и фактический доход уменьшился до примерно 65 долларов. Прибавьте сюда возросшую цену на лекарства, и окажется, что денег пенсионерам остается совсем мало», - отметил он.

Инженер-программист Коба Арабули рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что из-за роста цен вынужден экономить.

«Чтобы жена и сын не чувствовали бы недостатка в еде, могли бы нормально одеваться, приходится экономить на себе. Сейчас оставил деньги до конца месяца на поездки по городу и в регионы, в денег на необходимое мне медицинское обследование не хватило», - сказал Арабули.

Он сказал, что медицинская страховка у него есть, но система такова, что сначала он должен заплатить деньги за лечение из своего кармана, а потом страховая компания вернет ему потраченную сумму.

«Кредит в банке на обследование и лечение я взять не могу. До 2018 года я закрыл несколько мелких долгов, а два долга в больших банках я уже не могу оплачивать. Так что уже три месяца не плачу банкам ничего, числюсь в черном списке. Сейчас один из банков предлагает мне вычеркнуть меня из черных списков с условием, что я возьму новый кредит. В новые долги влазить не хочется, но и лечиться нужно", - отметил Арабули.

Экономисты и политологи назвали условия укрепления лари

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что правительство обеспокоено ростом цен. Он призвал Национальный банк "активно использовать все имеющиеся инструменты для стабилизации цен", сообщили 21 ноября со ссылкой на премьер-министра "Новости Грузия".

"Национальный банк печатает купюры, которые ничем не обеспечены", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" кандидат экономических наук, руководитель НПО «Новая экономическая школа» Паата Шешелидзе. При том "зарплаты людей на производстве не индексировались, не росли", - отметил он.

"Любые государственные регуляции – это искусственная попытка исправить ситуацию. Рынку не нужна такая денежная масса", - считает считает грузинский политолог Торнике Шарашенидзе. По его мнению, правительство должно прекратить вмешиваться в финансовую политику и заняться налаживанием системы госуправления.

Денежная масса лари, числящаяся под индексом М3, куда входят как находящиеся в обращении банкноты и монеты, так и чеки, вклады до востребования, срочные вклады, сберегательные вклады и так далее, выросла с 7 млрд 549 млн лари в сентябре 2018 года до 9 млрд 687 млн в сентябре 2019 года, следует из статистических данных Национального банка Грузии. В октябре 2012 года общий объем денежной массы М3 составлял 3 млрд. 737 млн лари.

«В стране нет реального сектора экономики, не открываются предприятия... курс валюты становится чувствительным к политическим явлениям. А в политике у нас кризис – правительству не доверяют, особенно, после срыва обещаний по реформированию избирательной системы», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" профессор экономики Георгий Хухашвили. По его мнению Хухашвили,правительство в данный момент должно заняться разрешением политического кризиса.

Напомним, на заседании 14 ноября большинство депутатов от "Грузинской мечты" проголосовали за проект конституционального изменения о смене избирательной системы, однако их голосов не хватило для принятия инициативы. В связи с этим восемь депутатов покинули "Грузинскую мечту", а неправительственные организации указали партии на назревший кризис в стране. Бидзина Иванишвили переложил ответственность за срыв проекта на оппозицию. Это спровоцировало новые акции протеста, митингующие потребовали вновь сменить смешанную избирательную систему на пропорциональную, назначить временное "правительство народного доверия", провести внеочередные выборы в парламент и отправить в отставку премьер-министра Георгия Гахарию. Нарушение обещания провести реформу избирательной системы к ближайшим парламентским выборам подорвало доверие к "Грузинской мечте" со стороны международных партнеров Грузии, от которых зависит благосостояние страны, указали аналитики. По мнению политологов, и власти, и оппозиция ведут себя неконструктивно, уклоняясь от диалога. Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".