Отказ от реформы осложнил отношения Грузии с международными партнерами

23 ноября 2019, 09:02

Нарушение обещания провести реформу избирательной системы к ближайшим парламентским выборам подорвало доверие к "Грузинской мечте" со стороны международных партнеров Грузии, от которых зависит благосостояние страны, указали аналитики. По мнению политологов, и власти, и оппозиция ведут себя неконструктивно, уклоняясь от диалога.

"Кавказский узел" информировал, что с 14 ноября в Тбилиси проходят акции недовольных провалом парламентского голосования за проект смены избирательной системы. 18 ноября силовики разонали протестующих, применив водомет и слезоточивый газ, при этом пострадали четыре человека. Однако протесты продолжились. 21 ноября во время митинга перед офисом "Грузинской мечты" были задержаны четверо протестующих. 22 ноября задержанию подверглись шестеро участников акции у здания СГБ Грузии.

Протестующие требуют отправить правительство в отставку, отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Отказавшись менять избирательную систему к 2020 году, "Грузинская мечта" никак не аргументировала, почему отступает от ранее данных обещаний, указал эксперт "Грузинского института европейских ценностей" Мамука Жгенти. "Мы все знаем, что, к сожалению, единственная причина, по которой это обещание не выполнили - то, что в случае проведения выборов по пропорциональной системе у партии нет серьезных шансов добиться каких-либо серьезных результатов, а тем более единолично управлять страной", - заявил Жгенти корреспонденту "Кавказского узла".

В результате репутация власти пострадала не только в глазах общества и оппозиции, но и в глазах международных партнеров, полагает он. По словам Жгенти, в личных беседах аккредитованные в Грузии иностранные дипломаты говорят, что не получили от руководства "Грузинской мечты" правдоподобного объяснения причин отказа от изменения избирательной системы к ближайшим парламентским выборам. "Благосостоянии страны зависит от степени доверия ее международных партнеров и их одобрения проводимых Грузией реформ. Несмотря на это, власти пошли ва-банк - применили силу и демонстрируют, что готовы на все для сохранения власти", - сказал Мамука Жгенти.

"Грузинская мечта" не брала на себя юридических обязательств изменить избирательную систему к выборам в 2020 году, но провал внесение изменений в Конституцию и последующий отказ "Грузинской мечты" от попыток провести это решение через парламент подорвал доверие к властям как внутри страны, так и у международных партнеров, согласился руководитель "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Валерий Чечелашвили. "Для восстановления разрушенного доверия понадобятся сверхусилия. Я не знаю, готова ли на них "Грузинская мечта"", - сказал он корреспонденту Кавказского узла".

Силовое подавление протестов снизило шансы "Грузинской мечты" на победу на следующих выборах, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Правящая партия и оппозиция демонстрируют неготовность к диалогу

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" действует деструктивными методами и призывает к беспорядкам, потому что не имеет шансов прийти к власти законным путем, заявил на брифинге 22 ноября вице-спикер парламента от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Георгий Вольский. "У них ничего не получится. Государство стоит <...> на страже закона - соответственно, при любом правонарушении, любом незаконном действии последует правовое реагирование", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Вольского, приведенные в официальном сообщении партии.

Георгий Вольский указал, что само ЕНД, когда находилось у власти, отказалось менять избирательную систему, несмотря на аналогичные требования тогдашней оппозиции. В свою очередь, Грузинская мечта" пошла на реформу, и к парламентским выборам 2024 года избирательная система будет иной, отметил Вольский. Он также заявил, что сама оппозиция помешала проведению выборов по новой системе в 2020 году. "Если бы не объявили бойкот, то переход на пропорциональную систему выборов был бы отражен в Конституции к 2020 году", - заявил Вольский.

С одной стороны, "Грузинская мечта" выступает с резкими заявлениями, которые исключают диалог с оппозицией, с другой стороны, ряд депутатов от этой партии выражает готовность к переговорам, отметил политолог "Клуба независимых экспертов" Рамаз Сакварелидзе. "Не исключено, что каждый из депутатов говорит от себя, и нет единой позиции по этому вопросу. Проведение переговоров с оппозицией, никак не угрожает "Грузинской мечте", поэтому непонятно, почему партия должна идти против такого предложения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По мнению Сакварелидзе, оппозиция "ведет себя несерьезно и не производит впечатления следования хорошо продуманной стратегии".

Лидеры оппозиции анонсировали на 25 ноября масштабное шествие к зданию парламента по проспекту Руставели, где активисты планируют остаться на ночь, чтобы на следующее утро блокировать входы в парламент для депутатов. Протестующие намерены блокировать не только здание парламента, но и здание администрации правительства.

Протесты оппозиции не достигнут результата, считает координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе. "Протесты прекратятся, когда оппозиция поймет, что акции с замками не приносят желаемого результата. Сами же акции могут продолжаться всю зиму", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Основную часть электората не интересует избирательная система, люди заняты своими насущными проблемами и на протесты не выходят, указал Анджапаридзе.

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".