Принуждение к извинениям в Чечне не испортило репутацию английского блогера

23 ноября 2019, 08:17

Поездка блогера Бенджамина в Чечню, где его заставили извиниться за шутку на видео, не убавила его популярности. При этом пользователи YouTube напомнили, что у республики сложился имидж региона, в котором нарушают права человека и посещение которого требует незаурядной храбрости.

Как информировал "Кавказский узел", 8 ноября в Instagram-сообществе chp_chechenya появилось видео с извинениями блогера из Англии Бенджамина, посетившего Чечню. Он принес публичные извинения за фразу "чеченская цыпочка". Выражение не относилось к конкретной девушке, но некоторые пользователи соцсетей потребовали наказать иностранца. Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы считают, что Чечня не пользуется особой популярностью среди иностранных туристов, а история с публичными извинениями популярного блогера оттолкнет тех немногих путешественников, которые планировали поездку в республику.

Глава Чечни Рамзан Кадыров открыл ящик Пандоры, дав начало практике принуждения к извинениям. Эта кампания вышла далеко за пределы Кавказа. Заявления публичных персон провоцируют травлю, в которой участвуют анонимы, говорится в опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" материале "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", размещенном на "Кавказском узле", отмечается, что люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз.

После поездки в Чечню Бенджамин, канал которого в YouTube имеет 1,18 миллиона подписчиков, побывал в Дагестане, Астрахани, Элисте, о чем свидетельствуют опубликованные им видео.

Пользователи напомнили о Чечне как об опасном регионе для путешествий

Пользователи YouTube в комментариях к опубликованному 5 ноября видео "Would You Ride The Night Train To Chechnya?" ("Вы бы поехали на ночном поезде в Чечню?"), которое по данным на 07.00 мск 23 ноября набрало 608 418 просмотров, 2581 комментарий, 28 тысяч лайков и 396 дизлайков, сочли посетившего Чечню блогера храбрым.

"Вы делаете то, что я хотел бы, если бы у меня была храбрость", - написал пользователь "Levi Richardson". "Я с Кавказа. У этого парня есть смелость", - отмечает пользователь с ником "М M".

"Вы бы поехали на ночном поезде в Чечню? Ты что, с ума сошел? Нет!" - пишет "ManCave Man".

"В 11 часов вечера кафе в поезде превращается в живую чеченскую дискотеку", - делится опытом своих поездок на поезде "Schneur zalman Heskelovich".

Многие пользователи расценили поездку Бенджамина в Чечню как посещение одного из опасных мест на карте.

"Мы едем в Чечню. Присоединяйтесь ко мне, это может быть весело... или, может быть, меня линчуют, поймают террористы. В любом случае, это будет забавно", - с иронией написал пользователь с ником "Khmeli-Suneli".

"Будьте осторожны с террористами. Не углубляйтесь в леса", - продолжил "Doc M".

"Ты собираешься посетить Чернобыль?" - иронизирует пользователь " " после визита блогера в Чечню. "Ну после Чечни тебе остается только Сирия", - добавил "MoreBroke ThanEven".

"Охота на геев" оставила пятно на репутации республики

Некоторые пользователи прямо заявили, что не хотели бы посещать Чечню, напомнив о проблемах с правами человека в республике.

"Чечня - это не то место, где держат людей в клетках в подвале?" - спросил "Save the Children".

"Поскольку это Чечня, я могу предположить, что они держат там захваченных ЛГБТ-активистов", - отреагировал "Асвиар Инвим".

Облавы на представителей ЛГБТ в Чечне в 2016-2017 годах носили волнообразный характер – первая из них длилась с декабря 2016 до февраля 2017 года, а всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет". В начале октября живущий в Канаде чеченец Амин Джабраилов дал Русской службе "Радио Свобода" интервью о двухнедельных пытках током и избиениях в неофициальной тюрьме в Цоци-Юрте, которым подвергся за свою сексуальную ориентацию. Он стал первым этническим чеченцем, который, не скрывая своего имени, рассказал о пытках. До этого о том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав на геев, другой гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

"Чечня - это единственное место в России, которое мне не хотелось бы посещать", - написал пользователь "Chaz Baz".

Самоцензура не прошла незамеченной

Отметим, что сразу после публикации видео о визите в Чечню блогер получил несколько отзывов с угрозами от чеченских пользователей YouTube.

При этом многие пользователи обратили внимание, что видео блогера отредактировано. "Ты отредактировал ту часть, где притворился, что болтаешь с русской девушкой, или я схожу с ума?", - написал, в частности, один из пользователей. "Это видео было недоступно на днях?" - спросил также "wilkin.simon".

"Да. Ему пришлось удалить часть видео, где он фантазировал о чеченской девушке, потому что люди там сочли это неприемлемым", - ответил "Stefan".

Жители регионов России неоднократно приносили извинения чеченскому народу за свои публикации в сети и высказывания о чеченских женщинах. В середине октября рэпер Уретра Батя записал видеообращение с извинениями за песню "Девочка-чеченочка", а исполнитель Гангвест официально опроверг свою причастность к этой песне и заверил в уважении ко всему чеченскому народу. В начале октября рэпер Гуф записал извинения перед чеченским народом за грубое слово в адрес жительниц Кавказа.

Напомним также, что следующее видео блогера на его канале было посвящено непосредственно его пребыванию в Чечне. На видео блогер ходит по улицам с селфи-палкой, снимает все вокруг, разговаривает с местными жителями.

"Все, что вы найдете здесь - это красивые пейзажи, дружелюбные люди и отличный шашлык. О, и очень убедительные таксисты! Большое спасибо Руслану за экскурсию", - говорит он, комментируя съемку.

Затем Бенджамин стоит у портрета Ахмата Кадырова, рассказывая о нем, а после говорит о Рамзане Кадырове. В конце видео он заявляет: "Слишком много приключений на сегодня".

Видео, снятое 11 ноября, рассказывает о путешествии в Дагестан, в ролике от 13 ноября рассказывается о Махачкале. Далее следуют видео о поездке в Астрахань, а затем - в Элисту.

