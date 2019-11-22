Суд отказался отменить Ганнушкиной штраф за пикет памяти Эстемировой

22 ноября 2019, 17:59

Мосгорсуд подтвердил сегодня решение о штрафе в 150 тысяч рублей, назначенного главе комитета "Гражданское содействие" Светлане Ганнушкиной за акцию в годовщину убийства Натальи Эстемировой. Ганнушкина требовала полного оправдания по административному делу.

"Кавказский узел" информировал, что 15 июля на Красной площади в Москве были задержаны трое участников пикета памяти Натальи Эстемировой: председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов, правозащитница Светлана Ганнушкина и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина. 30 июля суд постановил оштрафовать Ганнушкину на 150 тысяч рублей, признав ее виновной в повторном нарушении порядка проведения акции. Черкасов оштрафован на 10 тысяч, а Милашина - на 15 тысяч.

Сегодня Московский городской суд отказался изменить решение Тверского районного суда о взыскании штрафа со Светланы Ганнушкиной. Заседание длилось лишь 11 минут. Адвокат Правозащитного центра "Мемориал" Денис Шедов просил пригласить в суд гособвинителя, а также допросить Александра Черкасова и полицейских, которые задерживали Ганнушкину. Все эти ходатайства суд отклонил.

В апелляции Светланы Ганнушкиной отмечалось, что выходя на пикет, она воспользовалась своим конституционным правом, никак при этом не нарушив общественный порядок. Правозащитница настаивает, что акция протеста была совершена "в состоянии крайней необходимости", и поэтому, в соответствии с Административным кодексом, не может рассматриваться как правонарушение. "Следственные действия [по делу об убийстве Натальи Эстемировой] не проводятся, исполнители и заказчики убийства не разыскиваются. В такой ситуации нам ничего не остается, как обратиться к общественности и к высшему руководству России в лице президента В. В. Путина", - приводится пояснение Ганнушкиной в сегодняшней публикации на сайте "Мемориала".

На сайте Мосгорсуда к 17.59 мск 22 ноября не появилось информации о результатах рассмотрения апелляции Ганнушкиной.

Напомним, что плакаты на акции в годовщину нераскрытого убийства Натальи Эстемировой были отсылкой к фильму "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", главная героиня которого борется с бездействием полицейских. Александр Черкасов держал плакат со словами "Правозащитница Наталья Эстемирова убита 10 лет назад", Светлана Ганнушкина - плакат "Заказчики и убийцы до сих пор не найдены", а журналистка Елена Милашина - плакат с вопросом "Как же так, господин президент?".

Наталью Эстемирову похитили в Грозном 15 июля 2009 года, вывезли в Ингушетию и убили. По информации Эстемировой о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы подробно говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

"Кавказский узел" отслеживает новости, связанные с убийством Натальи Эстемировой, на специальной тематической странице "Политковская и Эстемирова".